يعاني منه بعض المشاهير.. ما دوت الخليج أعراض الوسواس القهري؟

في عالم يبدو فيه كل شيء من الخارج جيد ومثالي، قد يواجه بعض الأشخاص مواقف قد تبدو صغيرة لكنها قد تتحول إلى عاصفة لا تهدأ داخل عقل الإنسان، فهناك من يغسل يديه عشرات المرات خوفًا من التلوث، ومن يعيد إغلاق الباب أكثر من مرة رغم أنه متأكد أنه أغلقه بالفعل، وكأن العقل يدخل في دائرة لا تنتهي من الشك والقلق.

كل هذه التصرفات الغير مبررة دوت الخليج الوسواس القهري، أحد الاضطرابات النفسية التي لا تظهر مشاكلها على الجسد، لكنها تترك أثر عميق في حياة المصاب، والمثير للجدل أن هذا المرض لا يقتصر على أشخاص عاديين فقط، بل عانى منه أيضًا عدد من المشاهير واعترفوا بالمشاكل التي يواجهوها في حياتهم الشخصية.

بين المعاناة ومحاولات التعايش، تتنوع أعراض المرض وطرق علاجه، لتؤكد أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة لفهم الإنسان وحمايته من سجن الأفكار القهرية التي قد تقيده دون أن يراه أحد.

معاناة المشاهير مع الوسواس القهري

تتأثر التصرفات اليومية عند الاصابة بالوسواس القهري

قبل الحديث عن تفاصيل مرض الوسواس القهري، من الضروري لفت الانتباه أن هذه الحالة النفسية يعاني منها عدد كبير من الأشخاص من بينهم فنانين ومشاهير، وحرصوا على مشاركة هذه التجارب دون أن يخجلوا منها، بهدف كسر الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، وتشجيع الآخرين على طلب المساعدة دون خجل.

ومن أبرز هؤلاء المشاهير الفنانة فرح الزاهد، التي أكدت أنها تعاني من الوسواس القهري منذ سنوات طويلة، وكانت تشعر بالضيق والتوتر إذا لمس أي شخص ملابسها أو أدواتها الشخصية الخاصة، وقالت أنها لجأت للعلاج حتى تستطيع تجاوز هذه المشكلة.

خاصة وأنها عندما دخلت عالم الفن أصبح معها مساعدين وستايلست واكسسوار ملابس وغيرهم من الصناع في العمل الفني، فكان من الضروي أن تتغلب على هذه المشاعر السلبية.

تحدثت الممثلة الأمريكية ميجان فوكس أيضا عن معاناتها من اضطراب الوسواس القهري في أكثر من مناسبة، وفي وقت سابق تحدثت بصدق عن معاناتها مع الوسواس القهري وقالت أنها تخشى بشدة من الجراثيم، لأنها تجعلها طريحة الفراش لفترة طويلة، وهذا الوسواس يجعلها تعتقد بأنها قد تصاب بالأمراض إذا قامت بالاحتكاك مع الأشخاص بشكل غير مباشر عن طريق اللمس.

الوسواس القهري اضطراب معروف منذ سنوات طويلة، فقد عانى منه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وكان يحرص دائم على غسل يديه بالماء والصابون باستمرار، بالإضافة إلى أنه اعتاد على تنظيف الفواكه وجميع الأطعمة التي يتناولها بشكل جيد، لقتل الجراثيم الموجودة على سطحها.

ما هو الوسواس القهري؟

تجاوزت فرح الزاهد إصابتها بالوسواس القهري

وهنا سنبدأ بالحديث عن الوسواس القهري الذي يُعد من الاضطرابات النفسية التي تجعل الشخص يعيش مع أفكار متكررة ومزعجة تُعرف بالوساوس، وتسبب له توتر وقلق بشكل مستمر، وقد يجد الشخص صعوبة في التخلص منها أو السيطرة عليها.

وفي أغلب الأحيان تدفعه هذه الأفكار إلى القيام بتصرفات متكررة بشكل إجباري لتخفيف القلق، مثل غسل اليدين بصورة مبالغ فيها، أو التأكد أكثر من مرة من غلق الأبواب، أو تكرار العد بشكل مستمر.

تأثير الوسواس القهري على الحياة اليومية

وكشفت الدكتورة سهام حسن، أخصائي الأمراض النفسية، أن الوسواس القهري يترك تأثير سلبي واضح على حياة الشخص المصاب، وذلك لأنه يستهلك الكثير من الوقت والطاقة النفسية، ويؤدي ذلك إلى شعور دائم بالإرهاق والتوتر، ومع استمرار هذا الوسواس قد يتسبب ذلك في مشكلات بالعمل والعلاقات الاجتماعية، ويؤثر على ثقة الشخص بنفسه.

أسباب الإصابة بالوسواس القهري

يمكن تجاوز اضطراب الوسواس القهري بدعم العائلة

المفاجأة التي كشفت عنها دكتورة سهام كانت متعلقة بأسباب الإصابة بالوسواس القهري، فأكدت أنه في أغلب الأحيان تكون الإصابة نتيجة عدة عوامل من بينها العامل الوراثي، فإذا كان هناك فرد من العائلة يعاني من نفس الاضطراب فاحتمالية الإصابة ستكون أكبر.

ذلك إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالتغيرات البيولوجية في كيمياء المخ، وبالأخص اضطراب مستوى السيروتونين المسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية.

كما أكدت الدكتورة سهام حسن أن الضغوط النفسية والاجتماعية قد تكون سببًا رئيسيًا في ظهور الوسواس القهري، مثل التعرض لصدمات نفسية، أو المرور بظروف قاسية في الطفولة، أو التربية التي تعتمد على التشدد والمبالغة في النقد والسعي للكمال.

أفضل طرق للتعامل مع الوسواس القهري

أكدت أخصائي الأمراض النفسية أن التعامل مع الوسواس القهري يحتاج إلى متابعة وعلاج منتظم، ويعتبر العلاج السلوكي المعرفي من أكثر الطرق فاعلية في علاج هذه الحالة، لأنه يساعد المريض على فهم طبيعة الأفكار الوسواسية والتعامل معها بطريقة صحية، مع تقليل السلوكيات القهرية تدريجيًا.

وأضافت أنه في بعض الحالات قد يتطلب الأمر لتدخل دوائي، ووقتها سيقوم الطبيب باعتماد أدوية علاجية تساعد في تحسين كيمياء المخ وتقليل شدة الوساوس، إلى جانب أهمية ممارسة الرياضة، وتنظيم أسلوب الحياة، والابتعاد عن مصادر التوتر والضغط النفسي قدر الإمكان.

وأشارت دكتورة سهام إلى ضرورة الدعم النفسي والأسري للمصابين، مؤكدة أن مساندة الأهل والأشخاص المقربين له دور كبير في تحسين الحالة النفسية للمريض.

خلاصة القول

معاناة بعض المشاهير مع الوسواس القهري تؤكد أن الاضطرابات النفسية قد تصيب أي شخص، بغض النظر عن الشهرة أو النجاح. كما أن الحديث عن هذه المشكلات بشكل واضح يساهم في زيادة وعي المجتمع، ويشجع المصابين على طلب المساعدة والعلاج، خاصة أن الوسواس القهري من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها والتعايش معها عند الالتزام بالعلاج وتوفر الدعم المناسب.