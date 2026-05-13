أخبار اليمن : 2896 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

2896 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل عمنذ الثاني من مارس الماضي، إلى 2896 شهيداً و8824 جريحا.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدتي المنصوري في قضاء صور، وحاريص في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، كما شن غارة استهدفت بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، وأغار على بلدة عيتا الجبل في القضاء نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، لم يمنع الكيان الإسرائيلي من مواصلة استهدافه اليومي للقرى والبلدات اللبنانية، وحصد مزيد من الأرواح بين شهداء وجرحى، وتدمير البنية التحتية خاصة في الجنوب.
