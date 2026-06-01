هل الهرمونات سبب مباشر للإصابة بالسرطان؟.. اعرفي العلاقة بين الهرمونات ونمو الأورام

تؤثر الهرمونات بشكل كبير على الجسم، فهي المسؤولة عن تنظيم النمو، والتمثيل الغذائي، والمزاج، والخصوبة، وحتى جودة النوم والطاقة والحيوية. ومع تزايد الحديث عن السرطان وأسبابه، فقد تكرر طرح هذا السؤال تحديدًا: هل الهرمونات سبب مباشر للإصابة بالسرطان؟ وهل كل اضطراب هرموني يعني خطرًا صحيًا كبيرًا؟

الحقيقة أن العلاقة بين الهرمونات والسرطان معقدة للغاية، فلا يمكن القول إن الهرمونات وحدها تسبب السرطان بشكل مباشر في كل الحالات، لكنها قد تلعب دورًا مهمًا في تحفيز نمو بعض أنواع الأورام أو زيادة احتمالية ظهورها، خاصة عندما يحدث خلل هرموني لفترات طويلة أو عند استخدام بعض العلاجات الهرمونية دون إشراف طبي دقيق.

تابعي معي هذا الموضوع المهم، لمعرفة العلاقة بين الهرمونات والسرطان، وأنواع السرطانات المرتبطة بالهرمونات، وما إذا كان العلاج الهرموني خطير فعلًا أم لا.

اعرفي ماهية الهرمونات أولًا

الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية يفرزها الجسم عبر الغدد الصماء، وتنتقل من خلال الدم لتنظيم وظائف متعددة داخل الجسم. ومن أبرز هذه الهرمونات: الإستروجين، البروجستيرون، التستوستيرون، هرمونات الغدة الدرقية، هرمون الإنسولين، وهرمون الكورتيزول.

وليظل الجسم بحالة جيدة، فهو يحتاج إلى توازن دقيق في مستويات هذه الهرمونات، لأن أي زيادة أو نقص قد يؤثر في الصحة العامة بطرق مختلفة.

هل الهرمونات تسبب الإصابة بالسرطان؟

الإجابة المختصرة ليس دائمًا، لكن بعض الهرمونات قد تساهم في تحفيز نمو الخلايا السرطانية. فالسرطان يحدث عندما تبدأ الخلايا بالنمو والانقسام بصورة غير طبيعية، وبعض الهرمونات يمكن أن تغذي هذا النمو أو تساعد الأورام الموجودة بالفعل على التوسع والانتشار، خاصة في السرطانات الحساسة للهرمونات.

لذلك لا تُعد الهرمونات السبب الوحيد للإصابة بالسرطان، وإنما أحد العوامل التي قد تزيد من احتمالية حدوثه عند وجود عوامل أخرى مثل:

الاستعداد الوراثي. التدخين. السمنة. النظام الغذائي غير الصحي. التقدم في العمر. التعرض للإشعاع أو بعض المواد الكيميائية.

كيف تؤثر الهرمونات في نمو السرطان؟

تعمل بعض الهرمونات على تحفيز انقسام الخلايا بشكل طبيعي، لكن عندما تتعرض الخلايا لهذا التحفيز لفترات طويلة أو بصورة مفرطة، قد ترتفع احتمالية حدوث طفرات جينية تؤدي إلى تحولها إلى خلايا سرطانية.

فعلى سبيل المثال، يمكن لهرمون الإستروجين أن يحفز نمو خلايا الثدي والرحم، وعندما ترتفع مستوياته لفترات طويلة قد يزداد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. كما أن بعض الأورام تحتوي على مستقبلات هرمونية، ما يعني أنها تعتمد على الهرمونات كي تنمو وتستمر.

ما أنواع السرطانات المرتبطة بالهرمونات

سرطان الثدي

يُعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات المرتبطة بالهرمونات، خاصة هرمون الإستروجين والبروجستيرون. بعض أنواع سرطان الثدي تُعرف بأنها “إيجابية المستقبلات الهرمونية”، أي أن الخلايا السرطانية تنمو استجابة لهذه الهرمونات. ولهذا السبب تعتمد بعض العلاجات على تقليل تأثير الهرمونات داخل الجسم.

ومن العوامل التي قد تزيد خطر الإصابة:

بدء الدورة الشهرية في سن مبكرة. انقطاع الطمث المتأخر. السمنة بعد سن اليأس. استخدام العلاج الهرموني لفترات طويلة دون متابعة طبية.

سرطان بطانة الرحم

يرتبط هذا النوع غالبًا بارتفاع مستويات الإستروجين دون توازن كافٍ من البروجستيرون. وتزداد احتمالية الإصابة به في بعض الحالات بحسب دكتورة أمينة العسلي أختصاصية أمراض النساء والتوليد مثل:

السمنة. تكيس المبايض. اضطرابات التبويض. استخدام الإستروجين وحده بعد انقطاع الطمث.

سرطان المبيض

تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة محتملة بين التغيرات الهرمونية وسرطان المبيض، لكن ما زالت الأبحاث مستمرة لفهم هذه العلاقة بصورة أوضح.

هل العلاج الهرموني يزيد خطر السرطان؟

يُستخدم العلاج الهرموني في حالات متعددة، مثل:

تنظيم بعض الاضطرابات النسائية. علاج أعراض انقطاع الطمث. علاج العقم. بعض وسائل منع الحمل.

هل العلاج الهرموني سبب مباشر للإصابة بالسرطان؟

ليس بالضرورة، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن الاستخدام الطويل لبعض أنواع العلاجات الهرمونية قد يزيد خطر الإصابة ببعض السرطانات، خاصة عند استخدامه دون إشراف طبي.

فعلى سبيل المثال: قد يؤدي العلاج الهرموني المركب طويل الأمد بعد سن اليأس إلى زيادة طفيفة في خطر سرطان الثدي. كما قد يزيد استخدام الإستروجين وحده من خطر سرطان بطانة الرحم.

ومع ذلك، تختلف درجة الخطورة من امرأة لأخرى حسب العمر، والتاريخ العائلي، والحالة الصحية العامة، ومدة العلاج.

هل حبوب منع الحمل تسبب السرطان؟

يثير هذا السؤال قلق كثير من النساء، فبحسب د. أمينة العسلي، تشير الأبحاث إلى أن حبوب منع الحمل قد ترتبط بزيادة طفيفة ومؤقتة في خطر بعض السرطانات مثل سرطان الثدي، لكنها في المقابل قد تقلل خطر الإصابة بسرطان المبيض وبطانة الرحم. لذلك لا يمكن اعتبارها سببًا مباشرًا للسرطان، خاصة عند استخدامها بطريقة صحيحة وتحت إشراف طبي.

هل اضطرابات الهرمونات تعني وجود سرطان؟

ليس كل اضطراب هرموني علامة على السرطان، فالكثير من المشكلات الهرمونية تحدث لأسباب شائعة وغير خطيرة مثل:

التوتر النفسي والضغط العصبي تغير الوزن. الحمل. اضطرابات الغدة الدرقية. متلازمة تكيس المبايض.

لكن بعض الأعراض تستدعي الفحص الطبي، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة، مثل:

النزيف غير الطبيعي. فقدان الوزن غير المبرر. التعب الشديد. ظهور كتل أو تورمات. التغيرات غير الطبيعية في الثدي.

هل يمكن الوقاية من السرطانات المرتبطة بالهرمونات؟

لا توجد طريقة تمنع السرطان بنسبة 100%، لكن يمكن تقليل عوامل الخطر بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي، والالتزام بتطبيق ما يلي:

الحفاظ على وزن صحي، فالسمنة ترتبط بارتفاع مستويات بعض الهرمونات، خاصة الإستروجين، ما قد يزيد خطر بعض السرطانات. ممارسة الرياضة بانتظام، النشاط البدني يساعد على تحسين التوازن الهرموني وتقليل الالتهابات داخل الجسم. التغذية الصحية إذ يفضل تناول الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة.، الدهون الصحية كما يجب تقليل السكريات الزائدة، الأطعمة المصنعة، الدهون المتحولة، تجنب التدخين والكحول لأنهما من العوامل التي ترفع خطر العديد من أنواع السرطان. المتابعة الطبية المنتظمة، الكشف المبكر يساعد بشكل كبير على اكتشاف أي تغيرات غير طبيعية قبل تطورها.

ختامًا، فإن الإجابة عن سؤال: هل الهرمونات سبب مباشر للإصابة بالسرطان؟ ليست نعم أو لا بشكل مطلق. فالهرمونات قد تساهم في تحفيز نمو بعض أنواع السرطان، لكنها غالبًا ليست السبب الوحيد وراء المرض. وعلى الرغم من أن بعض السرطانات مثل سرطان الثدي وبطانة الرحم لها علاقة بالتغيرات الهرمونية، إلا أن عوامل عديدة أخرى تلعب دورًا مهمًا أيضًا، مثل الوراثة ونمط الحياة والعمر.

لذلك، يعد الوعي الصحي، والمتابعة الطبية المنتظمة، والحفاظ على التوازن الهرموني الطبيعي، من أهم الخطوات التي تساعد على تقليل المخاطر وحماية الصحة على المدى الطويل.