خاص "دوت الخليج" – رائدة الأعمال مها ميرزا تكشف فوائد المساج للنساء.. مساحة تستعيدُ فيها المرأة توازنها

في عالمٍ تتزايد فيه وتيرة الحياة وتتشابك فيه مسؤوليات المرأة بين العمل، الحياة الشخصية ومتطلبات العناية بالذات؛ لم تعد جلسات العافية يُنظر إليها اليوم كمساحةٍ للراحة المؤقتة، بقدر ما أصبحت جزءًا من مفهومٍ أشمل للصحة الجسدية، النفسية والتوازن اليومي. وبين مفاهيم شائعة تحتاج إلى إعادة قراءة، أسئلة تتعلق بمدى ملاءمة المساج خلال الحمل أو الدورة الشهرية، وأنواع العلاجات المُصممة لاحتياجات المرأة المختلفة، تبرز أهمية فهم الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التجارب في دعم جودة الحياة والرفاه على المدى الطويل.

ما حاجتي للمساج؟ سؤالٌ قد يخطر في بالي وبالكِ الآن عزيزتي القارئة، وجوابه بسيط: نحتاجُ المساج لأنّه واحدٌ من أكثر الأساليب العلاجية التي تجمع بين الفائدة الجسدية والنفسية في آنٍ واحد. فالمساج يُساعد على تخفيف التوتر، تحسين الدورة الدموية، تقليل الألم، دعم المناعة، وتحسين النوم والمزاج.

لكن ماذا عن تقنيات المساج المُخصصة التي ربما نحتاجُ للتركيز عليها أكثر من جلسات المساج التقليدية، وهل يمكنني الخضوع للمساج حتى خلال الدورة الشهرية أو أثناء الحمل؟ هذه الأسئلة وغيرها حملناها إلى مها ميرزا؛ مؤسسة "ميزون لوميير" (مفهومٌ فاخر للسبا المنزلي ينطلق من دبي، ويقدّم تجارب عناية مصممة بعناية ضمن خصوصية المنزل، مع التركيز على الجودة والنتائج وتجربة ضيافة راقية. تُقدّم مجموعة مختارة من طقوس العناية للوجه والجسم، تشمل علاجات الوجه المتقدمة، وتجارب العناية بالجسم، إلى جانب خدمات العناية والتجميل، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين النتائج الملموسة والشعور بالراحة والاسترخاء) التي تُشاركنا رؤيتها حول كيفية تحول هذه الطقوس إلى مساحة تستعيد فيها المرأة توازنها ووقتها الخاص وسط إيقاع الحياة المتسارع.

مها ميرزا مؤسسة ميزون لوميير

كيف يؤثر المساج على صحة المرأة الجسدية والنفسية؟ وما أبرز الفوائد التي يمكن ملاحظتها مع الجلسات المنتظمة؟

تعيشُ المرأة اليوم، وسط وتيرةٍ متسارعة؛ تجمعُ بين متطلبات العمل، الأسرة، الالتزامات الاجتماعية وضغوط الحياة اليومية، ما قد يتركها أحياناً في حالةٍ من الإرهاق الجسدي، الاستنزاف الذهني والانفصال عن احتياجاتها الشخصية. ومع تزايد الحديث عن العناية الذاتية، من المهم التأكيد على أن جلسات العافية لم تعد يُنظر إليها اليوم كنوعٍ من الرفاهية أو الدلال، بل كمساحةٍ مُخصصة تمنح المرأة الفرصة للاهتمام بصحتها على الصعيدين الجسدي والنفسي، بالإضافة إلى استعادة توازنها ضمن إيقاع الحياة المتسارع.

وفي هذا السياق، تُقدّم طقوس العافية المنتظمة فوائد تتجاوز مفهوم الاسترخاء التقليدي. فالعديد من النساء يلاحظنَ تحسناً في جودة النوم، ارتفاعاً في مستويات الطاقة، وصفاءً ذهنياً أكبر، إلى جانب الشعور العام بالتوازن والراحة. كما يشعرنَ بالخفة، الانتعاش وتراجع الإحساس بالضغط، ما يساعدهنَ أكثر في التعامل مع متطلبات الحياة اليومية بصورةٍ أفضل.

أما على المستوى الجسدي؛ فقد تشمل الفوائد تحسين الدورة الدموية، التخفيف من الإحساس بالثقل أو الانتفاخ، تعزيز مظهر البشرة ومنح الجسم شعوراً عاماً بالراحة. وعلى الصعيد النفسي، تُتيح هذه اللحظات المُخصصة للعناية الذاتية، فرصةً للتوقف المؤقت، إعادة شحن الطاقة واستعادة التواصل مع الذات.

من واقع خبرتنا، لا ترتبطُ قيمة هذه الجلسات بالشعور المؤقت بالاسترخاء فقط، بل بما تمنحهُ للمرأة من إحساسٍ متجدد بالراحة، الصفاء الذهني والطاقة التي تنعكس على جودة حياتها اليومية.

هل توجد أنواعٌ من العلاجات أو تقنيات المساج مُصممة خصيصاً للنساء؟ وكيف تختلف بحسب الاحتياجات الصحية والشخصية؟

كل امرأة مختلفة، ولهذا لا يمكن أن تعتمد تجارب العافية على نهجٍ موحد يُناسب الجميع. ووفق احتياجات كل امرأة، قد تُركَز بعض العلاجات على تعزيز الشعور بالخفة والراحة، بينما تهدف أخرى إلى دعم صحة البشرة وترطيبها أو توفير مساحةٍ للاسترخاء واستعادة التوازن. ومع ذلك، تختلفُ النتائج من امرأةٍ لأخرى، لذلك يبقى اختيار العلاج المناسب قائماً على فهم الاحتياجات الفردية ونمط الحياة، أكثر من اتباع الاتجاهات الرائجة.

كيف يمكن للمساج أن يُساعد النساء خلال فترة الدورة الشهرية، خصوصاً في التخفيف من التشنجات، التوتر، الإرهاق والتغيَرات الهرمونية؟

يُوفر المساج فوائد جسدية ونفسية جمة على صحة النساء

تعاني سيداتٌ كُثر، خلال مراحل مختلفة من الدورة الشهرية؛ من الإرهاق، الانتفاخ، الشعور بالثقل، التقلبات المزاجية وارتفاع مستويات التوتر. لذا تُوفّر طقوس العافية خلال هذه المرحلة فرصةً للتباطؤ ومنح الجسم قدراً أكبر من الراحة والتعافي. وغالباً ما تُفضّل النساء العلاجات التي تُساعد على الاسترخاء، تُعزز الشعور بالخفة وتدعم الراحة الجسدية والتوازن النفسي.

في كثيرٍ من الأحيان، فإن مجرد تخصيص وقتٍ للاهتمام بالنفس وإعادة شحن الطاقة، يمكن أن يُحدث فرقاً ملحوظاً في كيفية خوض المرأة لهذه المرحلة الشهرية.

من أكثر المفاهيم الشائعة التي تحتاج إلى توضيح، الاعتقاد بأن جميع جلسات العافية غير مناسبة خلال فترة الدورة الشهرية؛ بينما يعتمد الأمر في الواقع على نوع العلاج، مدى راحة المرأة وحالتها الفردية، لذلك يبقى التخصيص عاملاً أساسياً.

هل يُعتبر المساج آمناً خلال فترة الحمل؟ وما الفوائد التي يمكن أن يقدمها خلال مراحل الحمل المختلفة؟

تُعدَ فترة الحمل تجربةً فريدة تختلفُ من امرأة إلى أخرى، لذلك يُنصح دائماً بالحصول على موافقة أو استشارة الطبيب المختص قبل الخضوع لأي علاجٍ مرتبط بالعافية. وعند اعتماد العلاجات المناسبة وتحت إشراف مختصين، يمكن لبعض الطقوس المختارة أن تُوفّر للمرأة الحامل لحظاتٍ من الراحة، الاسترخاء والعناية الذاتية، خلال مرحلةٍ تشهد تغيراتٍ جسدية وعاطفية كبيرة.

في "ميزون لوميير"، يمكن في الحالات المناسبة اعتماد علاجاتٍ مختارة، تستخدم تركيباتٍ احترافية لطيفة ومصممة لدعم راحة البشرة وترطيبها خلال الحمل، مع مراعاة احتياجات كل مرحلة.

كما تبحث العديد من النساء خلال هذه الفترة عن حلولٍ تدعم البشرة في مواجهة الجفاف، الحساسية، تغيَرات الملمس والتمدد؛ إذ تُساهم الطقوس الاحترافية للعناية بالجسم والبشرة في الحفاظ على النعومة والترطيب، مع منح المرأة فرصةً ثمينة للراحة واستعادة التواصل مع ذاتها.

لا تتوقف احتياجات المرأة عند الحمل فقط، إذ تبحثُ الكثير من النساء أيضاً بعد الولادة عن تجارب تُساعدهنَ على استعادة الراحة الجسدية وتخصيص لحظاتٍ للعناية الذاتية خلال مرحلة التغيَرات الجسدية والعاطفية. ويبقى العامل الأهم دائماً هو السلامة، الراحة واعتماد نهجٍ شخصي يتناسب مع احتياجات كل امرأة ومرحلة الحمل التي تمر بها.

هل توجد أي احتياطات أو خطوات يُنصح باتباعها قبل وبعد جلسات المساج؟ وهل قد تكون هناك آثارٌ جانبية أو حالاتٌ تستدعي الحذر؟

قبل أي جلسة عافية، تُنصح المرأة بإبلاغ المُعالجة بأي حالاتٍ صحية، أو حساسيات، أو إجراءات تجميلية حديثة، وأي أمورٍ قد تؤثر على طبيعة العلاج. يشمل ذلك أيضاً، مشاركة أي أدوية يتم تناولها أو أي تغيَراتٍ صحية حديثة لضمان اختيار العلاج الأنسب. كما يُساهم الوصول بحالة ترطيب جيدة ومنح الوقت الكافي للاستمتاع بالتجربة، في تعزيز النتائج والاستفادة منها بشكلٍ أفضل.

يمنح المساج المرأة الفرصة للاهتمام بصحتها واستعادة توازنها

بعد الجلسة، يُفضّل الاستمرار في شرب الماء وتخفيف مصادر التوتر ما أمكن، مع منح الجسم فرصةً للاستفادة من الشعور بالاسترخاء والتجدد. وكأي تجربةٍ مرتبطة بالعافية، يجب دائماً تكييف العلاج بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل شخص، مع استشارة الطبيب عند الحاجة.

من المهم كذلك أن تُدرك المرأة، أن الشعور بالراحة يختلف من شخصٍ لآخر، وأن الهدف لا يكون دائماً تحقيق نتيجة فورية، بل بناء تجربة متوازنة وآمنة على المدى الطويل.

سؤالٌ لا بدَ من طرحه هنا: ما العمر الأنسب للبدء بجلسات العافية؟ وهل توجد حالات أو ظروف قد لا يُنصح معها بالخضوع لهذه العلاجات؟

لا توجد سنٌ محددة لبدء جلسات العافية، إذ يعتمد الأمر بالدرجة الأولى على اختيار التجارب المناسبة للعمر، الحالة الصحية والأهداف الشخصية. يمكن أن تكون هذه الطقوس مفيدةً خلال مراحل عمرية مختلفة، سواء كان الهدف منها الاسترخاء، أو العناية بالبشرة، والتعافي أو تبنَي نمط حياةٍ صحي ومتوازن. وفي المقابل، قد تتطلبُ بعض الحالات الصحية، أو الإصابات، أو العمليات الحديثة، أو الحمل، أو غيرها من الظروف الصحية الحصول على استشارةٍ طبية مسبقة، وهو ما يجعل التقييم الشخصي خطوةً أساسية قبل البدء.

كما لا ينبغي النظر إلى جلسات العافية باعتبارها مرتبطةً بعمرٍ معين، بل بأسلوب الحياة واحتياجات كل مرحلة، سواء كانت مرتبطةً بالوقاية أو الراحة أو العناية الذاتية.

إلى أي مدى تُساهم جلسات العافية في تحسين جودة النوم، التخفيف من التوتر ودعم الصحة النفسية لدى النساء؟

ترتبط جودة النوم ارتباطاً وثيقاً بالصحة النفسية، إلا أن هذا الجانب غالباً ما يتم تجاهلهُ وسط وتيرة الحياة المتسارعة. وتجد الكثير من النساء أن تخصيص وقتٍ منتظم لجلسات العافية يمنحهنَ الفرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية واستعادة الشعور بالهدوء والتوازن. من أكثر الملاحظات التي نسمعها بعد الجلسات، أن النساء يختبرنَ نوماً أعمق ويستيقظنَ بإحساسٍ أكبر بالانتعاش، والوضوح الذهني والطاقة، وهو ما ينعكس إيجاباً على المزاج، التركيز، المرونة النفسية وجودة الحياة بشكلٍ عام.

في أحيانٍ كثيرة، لا تكمن القيمة الحقيقية لهذه التجارب بمجرد تغيير المظهر الخارجي فقط؛ بل في منح المرأة مساحةً للتوقف وإعادة التواصل مع احتياجاتها الجسدية والعاطفية، وهو ما ينعكس على إحساسها العام بالتوازن وجودة الحياة.

كم مرة يُنصح بالخضوع لجلسات العافية شهرياً للحصول على نتائج واضحة ومستدامة؟

في عالم العافية، لا توجد قاعدة واحدة تُناسب الجميع، لكن تبقى الاستمرارية أكثر أهميةً من كثافة الجلسات.

بالنسبة للكثير من النساء، تُشكل جلسةٌ شهرية واحدة أساساً جيداً للحفاظ على التوازن، دعم التعافي وتخصيص وقتٍ للعناية الذاتية. وخلال فترات الضغط المرتفع، أو السفر، أو الإرهاق الجسدي، أو الجداول المزدحمة، قد تختار بعض النساء زيادة عدد الجلسات بحسب احتياجاتهنَ.

قد تلاحظ بعض النساء شعوراً فورياً بالراحة بعد جلسةٍ واحدة، بينما تظهر فوائد أخرى بصورةٍ تدريجية مع الانتظام والاستمرارية. وفي النهاية، تصبح جلسات العافية أكثر تأثيراً عندما تتحول إلى عادةٍ منتظمة تمنح المرأة مساحةً ثابتة للعناية بنفسها؛ إذ غالباً ما تتحقق النتائج الأكثر استدامةً من خلال بناء عاداتٍ منتظمة تدعم جودة الحياة، تُعزز الثقة وتمنح المرأة إحساساً أكثر استدامة بالرفاه والتوازن.