كيف تجاوز النجوم معاناتهم مع متلازمة ADHD؟

في السنوات الأخيرة، أصبح الحديث عن الصحة النفسية أكثر جرأة وحرية، ولم يعد المشاهير يخفون معاناتهم كما كان يحدث في الماضي. بل اختار كثير منهم مشاركة تجاربهم مع الجمهور بشجاعة، ومن بينهم الفنانة مايان السيد والفنان كريم فهمي وجنا عمرو دياب، إلى جانب عدد من النجوم العالميين.

هؤلاء النجوم لم يقدموا صورة مثالية خالية من الصعوبات، بل كشفوا عن تحديات حقيقية عاشوها مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، مؤكدين أن فهم الحالة وطلب المساعدة كانا نقطة التحول التي ساعدتهم على استعادة التوازن وتحويل نقاط الضعف إلى مصادر قوة وإبداع.

مايان السيد.. التشخيص منحها إجابات كانت تبحث عنها

تعاملت مايان السيد مع اصابتها بفرط الحركة بهدوء

تحدثت الفنانة الشابة مايان السيد خلال الأشهر الماضية عن تشخيصها باضطراب ADHD، موضحة أنها كانت تمر بفترات طويلة من الانعزال وعدم الرغبة في مغادرة السرير، وهو ما دفعها للجوء إلى طبيب مختص. وأكدت أنها شعرت براحة كبيرة بعد التشخيص.

لأن هذه الخطوة ساعدتها على فهم أسباب الصعوبات التي كانت تواجهها منذ الطفولة، خاصة فيما يتعلق بالدراسة والتركيز، وأوضحت لجمهورها ومحبيها أن فكرة الاستعانة بالأطباء النفسيين وطلب المساعدة ليس علامة ضعف، بل خطوة ضرورية لفهم الذات والتعافي.

كريم فهمي.. عندما اكتشف السبب الحقيقي لتشتت الانتباه

أما الفنان كريم فهمي، فقد تحدث بصراحة عن معاناته مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وقال أنه اكتشف إصابته بالصدفة أثناء اصطحابه ابنته للطبيب، وأوضح أنه كان يعاني منذ سنوات من عدم التركيز والعشوائية، لكنه لم يكن يدرك السبب الحقيقي وراء ذلك. وقال إنه يستطيع التركيز بشكل كبير عندما يعمل في شيء يحبه، بينما يجد صعوبة في متابعة الأمور التي لا تنال اهتمامه.

تشخيص كريم فهمي بهذا الاضطراب وهو في هذا العمر ساعده على التعامل مع هذه التفاصيل بشكل أفضل وتمكن من تنظيم حياته بطريقة جيدة ومثالية.

تعرف كريم فهمي على مشكلته بالصدفة خلال السنوات الماضية

جانا عمرو دياب وتجربة صعبة

تحدثت جانا عمرو دياب منذ عدة سنوات عن تجربتها المؤلمة مع هذا الاضطراب،خاصة وأنه تسبب في طردها من مدرستها السابقة في لندن بعدما تراجعت نتائجها الدراسية.

وأوضحت جانا دياب أن المعلمين في المدرسة، لم يستطيعوا التعامل معها بالشكل الصحيح وكانوا يتهمونها بتشتيت انتباه زملائها، ويصفونها بالكسولة.

وعلى الرغم من صعوبة التجربة وتأثيرها السلبي على حالتها النفسية لكنها تمكنت أن تتجاوزها وتمارس الأنشطة التي تحبها.

تأثرت جنا عمرو دياب بإصابتها بـ ADHD في المدرسة

نجوم عالميون كسروا حاجز الصمت

لم يقتصر اضطراب فرط الحركة عند النجوم والمشاهير العرب، فقد أعلنت لاعبة الجمباز الأمريكية الشهيرة سيمون بايلز إصابتها باضطراب ADHD منذ الطفولة، مؤكدة أنها لا تشعر بالخجل من ذلك، وأن العلاج والمتابعة الطبية ساعداها على مواصلة نجاحها الرياضي وتحقيق الإنجازات العالمية.

كما تحدث المغني الأمريكي جاستن تيمبرليك في أكثر من مناسبة عن التحديات المرتبطة بالتركيز وفرط النشاط، مؤكدًا أن فهم الحالة والتعامل معها بطريقة صحيحة كانا عاملًا مهمًا في نجاحه.

وهنا يجب الانتباه إلى حقيقة مهمة يجلها الكثيرين، وهي أن الإصابة بالاضطراب لا تمنع النجاح، بل إن كثيرًا من المصابين به يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة، لكن يشترط توجيهها بالطريقة المناسبة.

ماذا يقول الأطباء؟

تحدث الدكتور أحمد حسام، استشاري الطب النفسي وعلاج الاضطرابات السلوكية بشكل مفضل عن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وأكد أنه اضطراب عصبي نمائي يظهر غالبًا منذ الطفولة، وقد يستمر مع الإنسان حتى مرحلة البلوغ إذا لم يتم تشخيصه والتعامل معه بالشكل الصحيح.

وأشار أن الأعراض تختلف من شخص لآخر وفقا للعمر وطريقة التعامل مع هذه المرض، لكنها غالبًا تشمل ضعف التركيز، وسهولة التشتت، والنسيان المتكرر، وصعوبة تنظيم الوقت، والاندفاع، وفرط الحركة لدى بعض الحالات، مؤكدا أن كثير من البالغين يكتشفون إصابتهم بهذه المتلازمة مؤخرا.

كيف يتم العلاج؟

كثير من الأشخاص يعتقدون أن علاج هذا الاضطراب مرتبط بأنواع خاصة من الأدوية، لكن وفقا لرأي استشاري الطب النفسي وعلاج الاضطرابات السلوكية فإن العلاج لا يعتمد على الأدوية فقط، بل يشمل عدة محاور متكاملة، منها العلاج السلوكي المعرفي، الذي يساعد المريض على تنظيم الأفكار وإدارة الوقت، بالإضافة إلى الأدوية التي يحددها الطبيب وفقا لكل حالة.

كما ينصح بوضع خطط يومية واضحة، وتقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة، واستخدام تطبيقات التذكير والمواعيد، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على عدد كافي من ساعات النوم، لأن الإرهاق يزيد من أعراض التشتت.

التكيف مع ADHDسر الحياة المتوازنة

يؤكد استشاري الطب النفسي أن التكيف مع الاضطراب لا يعني الشفاء منه نهائيًا، بل تعلم كيفية إدارته. فوجود بيئة داعمة، والابتعاد عن جلد الذات، وتقبل الاختلافات الفردية، كلها عوامل تساعد المصاب على ممارسة حياته بصورة طبيعية وتحقيق أهدافه.

خلاصة القول

تكشف تجارب النجوم أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ليس عقبة أمام النجاح، بل تحدي يمكن تجاوزه بالفهم الصحيح والعلاج المناسب. فبينما ساعد التشخيص مايان السيد على فهم نفسها بشكل أعمق، منح كريم فهمي فرصة لتنظيم حياته بصورة أفضل، وأثبتت سيمون بايلز أن الإنجازات الكبرى لا تتوقف عند وجود اضطراب نفسي أو عصبي. وفي النهاية، تبقى الرسالة الأهم أن طلب المساعدة ليس ضعفًا، وأن التعايش مع ADHD ممكن، بل قد يكون بداية لاكتشاف قدرات لم يكن صاحبها يدركها من قبل.