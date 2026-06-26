بعد مشاهدة مباراتكِ المفضلة في كأس العالم 2026: روتين استشفائي لتعويض ساعات الجلوس الطويلة

الآن، انتهت معركتكِ الكروية أثناء مشاهدة مباراتكِ المفضلة في كأس العالم 2026؛ لكن هناك معركة أخرى لم تنتهِ بعد؛ ليست مع حكم المباراة، ولا مع فريق منافس، بل مع الساعة والنصف التي قضيتها في وضعية الضفدع المشدود أمام التلفاز.

لحظة! لا تهرعي إلى فراشكِ هكذا، ولا تطلبي البيتزا لتخفيف الصدمة؛ ولن أطلب منكِ ممارسة تمارين الإطالة كتلك التي تنسيها دومًا. لكن كل ما عليكِ هو ممارسة روتين استشفائي جسدي لتعويض جلوسكِ الطويل.

من هذا المنطلق، سأقدم لكِ عبر موقع "دوت الخليج" روتين استشفائي يعيدِ لجسدكِ مرونته وحيويته خلال ساعة فقط بعد مشاهدة مباراتكِ المفضلة في كأس العالم 2026. علمًا أنه ليس عقابًا على جلوسكِ الطويل، بل هو مكافأة مستحقة، وفوز شخصي تُحرزينه في الوقت الإضافي من عمركِ الصحي. لذا، دعِ جسدكِ يستعيد مجده، يتخلص من آثار الكرسي اللعين، ويعيد لكِ خفة الحركة التي كنتِ تفقدينها أثناء كل ركلة حرة؛ بناءً على توصيات مدربة اللياقة البدنية كابتن نهاد أحمد من القاهرة.

روتين استشفائي جسدي بعد مشاهدة مباراتكِ المفضلة في كأس العالم 2026

روتين استشفائي لاستعادة لياقة جسدك بعد مشاهدة مباراتكِ المفضلةفي كأس العالم يتضمنه تمارين الرقبة والكتفين

ووفقًا لكابتن نهاد أحمد، لا شك أن جلوس المرأة متجمدة على الأريكة، عيناها تركزان على الشاشة، عضلات رقبتها مشدودة كوتر القوس، وأسفل ظهرها يئنّ وكأنه يحمل ثقل كرة أرضية لا مونديالية؛ سيجعلنا نستهدف بعض التمارين الرياضية القادرة على استعادة لياقتها الجسدية بعد مشاهدة مباراتها المفضلة في كأس العالم 2026، من خلال روتين استشفائي، والمقسم إلى التالي:

المرحلة الأولى: التهدئة الفورية (الدقائق 0-5)

لا تتركي الكرسي فجأة، بل قومي بالحركات التالية:

اجلسي في مكانكِ، أغلقي عينيكِ، خذي شهيقًا عميقًا من الأنف مع العد 4 ثوانِ، احبسيه مع العد 4 ثوانِ، وأخرجيه من الفم بصوت هادئ مع العد 6 ثوانِ. كرري التمرين 5 مرات، فهو يخفض هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) الناتج عن الإثارة ويجهز العضلات للاسترخاء.

هزّي كاحليكِ ويديكِ لمدة دقيقة وكأنكِ تنفضين الغبار عنهما، لتنشيط الدورة الدموية الراكدة.

المرحلة الثانية: فك القفل العضلي السفلي (الدقائق 5-20)

انزلي على الأرض أو السجادة. ضعي ركبتكِ اليمنى للأمام خلف معصمك الأيمن، ومدّي رجلكِ اليسرى للخلف بشكل مستقيم. انزلي بجذعك للأمام برفق لمدة دقيقة لكل جانب. هذا يفك انضغاط العصب الوركي ويحرر أسفل الظهر.

استلقي على ظهركِ، ارفعي رجلك اليمنى للأعلى، استخدمي منشفة أو حزامًا ملفوفًا حول مشط قدمك واسحبيها برفق نحو صدركِ مع إبقاء الرجل الأخرى مفرودة على الأرض لمدة دقيقة ونصف لكل جانب.

اجلسي على الكرسي مجددًا، ضعي كاحل رجلك اليمنى فوق ركبة اليسرى (وضعية الأربعة)، اميلي جذعكِ للأمام قليلًا لمدة دقيقة لكل جانب، وستشعرين بتمدد عميق في الأرداف.

المرحلة الثالثة: إنقاذ الرقبة والكتفين (الدقائق 20-30)

اجعلي رأسك مائلًا إلى اليمين، أديري وجهكِ برفق للأعلى باتجاه السقف، استخدمي يدكِ اليمنى لسحب الرأس برفق لزيادة التمدد لمدة 45 ثانية لكل جانب.

قفي بجانب الحائط، ضعي كرة تنس أو كرة تدليك خلف ظهركِ بين لوح الكتف والعمود الفقري، ارتكزي على الحائط وحركي جذعك لأعلى ولأسفل لتتدحرج الكرة على العقد العضلية لمدة دقيقتان لكل جانب.

اجلسي مستقيمة، اسحبي رأسك للخلف بشكل أفقي مع الضغط برفق على مؤخرة الرقبة، استمري 5 ثوانٍ، كرري 10 مرات لاستعادة منحنى الرقبة الطبيعي.

المرحلة الرابعة: تحفيز الدورة الدموية واللمفاوية (الدقائق 30-40)

استلقي على ظهركِ على الأرض، وارفعي ساقيكِ عموديًا على الحائط (وضعية Viparita Karani) اجعلي أردافك ملاصقة للحائط قدر الإمكان لمدة 5 دقائق. هذا يصرف السوائل المحتبسة ويخفف ثقل الساقين.

دلكّي باطن قدميكِ بحركة دائرية باستخدام أصابع يديكِ أو كرة صغيرة، لمدة دقيقتين لكل قدم، لأن نقاط القدم ترتبط بباقي أعضاء الجسم.

المرحلة الخامسة: العناية الذاتية والاسترخاء العميق (الدقائق 40-50)

خذّي حمامًا دافئًا (ليس ساخنًا جدًا) لمدة 5 دقائق، ثم في آخر دقيقتين، حولي الماء إلى بارد نسبيًاعلى منطقة الساقين والكتفين. هذا الانقباض والانبساط السريع يحفز إفراز الإندورفين (مسكن الألم الطبيعي).

دلكّي مؤخرة الرقبة وأسفل الظهر بخليط من زيت جوز الهند مع قطرتين من زيت اللافندر (للاسترخاء) أو زيت النعناع (للتبريد والتنبيه الموضعي للأوجاع).

المرحلة السادسة: الاستعداد للنوم (الدقائق 50-60)

روتين استشفائي جسدي بعد مشاهدة مباراتك المفضلة في كأس العالم 2026 يضمن لكِ استيقاظك صباح اليوم الثاني بنشاط وحيوية

اشربي كوبًا من الحليب الدافئ مع رشة كركم أو مشروب الماغنيسيوم الفوار. لأن المغنيسيوم يرخي العضلات العصبية ويحسن جودة النوم.

نامي على جانبكِ (الجانب الأيسر أفضل للهضم)، مع وسادة بين ركبتيكِ للحفاظ على استقامة الحوض، ووسادة عالية قليلًا لدعم الرقبة.

لا تتصفحي التويتر أو الإنستغرام لمراجعة التعليقات. وبما أن الضوء الأزرق يعطل الميلاتونين، لذا خصصي 10 دقائق للقراءة الورقية أو التأمل الصامت حتى تغلبك عيناكِ.

وأخيرًا، عند استيقاظكِ، وقبل نهوضكِ من السرير، قومي بـ "تمرين القطة والبقرة" (Cat-Cow) على السرير لتفعيل العمود الفقري (شهيق مع تقوس الظهر للأعلى (القطة)، وزفير مع هبوط البطن ورفع الرأس (البقرة)، وكّرري التمرين10 مرات. ثم اشربي كأسين من الماء عليهما قليل من الملح البحري لتعويض الأملاح المفقودة بسبب التوتر، وتخليص جسدكِ من بقايا السموم العضلية؛ فهو الملعب الأهم الذي تملكينه، وأنتِ تستمتعين بمشاهدة مباريات فريقكِ المفضل في كأس العالم 2026.