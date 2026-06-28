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جوهر نبيل يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين تعزيز التعاون

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جوهر نبيل يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين تعزيز التعاون

جوهر نبيل يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين تعزيز التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 11:18 مساءً - التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات الشباب والرياضة.

 

وتناول اللقاء مناقشات حول آليات تطوير برامج التبادل الشبابي، وتوسيع مجالات التعاون في المعسكرات والبطولات والفعاليات الرياضية المشتركة، بما يسهم في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور الرياضة كأداة للتقارب والتواصل بين الشباب العربي.

 

كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ مبادرات مشتركة لبناء قدرات الشباب، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة الرياضية، إلى جانب التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم قضايا الشباب ويدعم تطلعاتهم.

 

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر ودولة فلسطين، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم الجهود الهادفة إلى تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.

 

وأوضح الوزير أن التعاون في مجالي الشباب والرياضة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التقارب بين الشعوب، لافتًا إلى أهمية توسيع برامج التبادل وتنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في بناء جيل قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية وصناعة المستقبل.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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