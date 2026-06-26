خاص "دوت الخليج".. عندما يصبح الصوت لغة التعافي الجديدة

لطالما ارتبط الصوت بالأداء، بالموسيقى التي ترافق التدريبات الرياضية، والإيقاعات التي تدفعنا إلى الحركة، والأغاني التي تمنحنا دفعة إضافية لعبور خط النهاية. لكن في عالم اليوم، لم يعد دور الصوت يقتصر على التحفيز فحسب، بل أصبح جزءا من حوار جديد حول التعافي والرفاهية والصحة النفسية. ففي زمن تسيطر عليه الشاشات، وتتسارع فيه وتيرة الحياة بشكل غير مسبوق، أصبح الإرهاق الذهني والضغط العصبي من أبرز تحديات العصر. ومع تزايد الاهتمام بصحة الجهاز العصبي وجودة النوم والتوازن العاطفي، تتجه الأنظار نحو ممارسات تدعونا إلى التوقف والإصغاء، لا إلى بذل المزيد من الجهد.

من المنتجعات الفاخرة ونوادي العافية إلى استوديوهات اليوغا ومراكز الاستشفاء الحديثة، يبرز "العلاج الصوتي" ليمثل أحد أكثر توجهات العافية المعاصرة إثارة للاهتمام. فمن خلال أوعية الغناء الكريستالية، والطبول، والأجراس، والشوكات الرنانة، تخلق مساحات صوتية غامرة تساعد على تهدئة الجهاز العصبي واستعادة الإحساس بالهدوء والاتزان. وبينما أصبح التعافي اليوم لا يقل أهمية عن الأداء نفسه، سواء للرياضيين أو للأشخاص الذين يعيشون إيقاع حياة سريعا، يكتسب الصوت مكانة جديدة ليكون أداة داعمة للصحة الجسدية والنفسية على حد سواء. فبعد سنوات من التركيز على القوة والإنجاز، يبدو أن مستقبل العافية يتجه نحو الإصغاء أكثر، وإبطاء الإيقاع قليلا.

في هذا الحوار الخاص، تحدثنا "ماري الديب" Mari Aldib، ممارِسة "العلاج الصوتي" ومعلمة "يوغا الكونداليني"، حول القوة التحويلية للصوت، وتأثير الترددات والاهتزازات على الجهاز العصبي، ولماذا أصبح الصوت إحدى أبرز مفردات العافية الحديثة.

"ماري الديب" Mari Aldib، ممارِسة "العلاج الصوتي" ومعلمة "يوغا الكونداليني"

تصوير: GHAITH ALI TANJOUR

تم التصوير في VERA WELLNESS AND BEAUTY

يركز عدد يونيو على الموسيقى والرياضة. فأين يقع "العلاج الصوتي" في هذا السياق؟

لطالما ارتبطت الموسيقى بالحركة والأداء. وما يثير اهتمامي في "العلاج الصوتي" أنه يستكشف الجانب الآخر من هذه العلاقة. فإذا كانت الرياضة تعلمنا كيف نؤدي ونحقق الإنجازات، فإن العلاج الصوتي يعلمنا كيف نتعافى ونعيد التوازن إلى أجسادنا وأذهاننا. أرى أن الممارستين تكملان بعضهما البعض، لأن الأداء الحقيقي لا يكتمل دون التعافي.

ما الذي جذبك في البداية إلى "العلاج الصوتي"؟

بدأت رحلتي من خلال بحث شخصي عن شعور أعمق بالهدوء والتوازن الداخلي. ما لفت انتباهي هو التأثير العميق الذي يمكن أن يحدثه الصوت من دون أي مجهود يذكر. مجرد الاستلقاء والاستماع إلى الترددات والاهتزازات كان كفيلا بإحداث تحول ملموس في حالتي الجسدية والذهنية والعاطفية. ومن هنا بدأ شغفي بفهم قوة الصوت وتأثيره في الإنسان.

"ماري الديب" Mari Aldib، ممارِسة "العلاج الصوتي" ومعلمة "يوغا الكونداليني"

كيف يعمل "العلاج الصوتي"؟

يعتمد العلاج الصوتي على استخدام الترددات والاهتزازات الصوتية لخلق تجربة حسية تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتعزيز الاسترخاء. وخلال الجلسة، تستخدم أدوات مثل الأوعية الكريستالية والطبول والأجراس لتكوين مشهد صوتي غامر يدعو الجسم والعقل إلى إبطاء الإيقاع والانتقال من حالة التوتر والانشغال إلى حالة أكثر هدوءا وتوازنا. وعلى الرغم من أن هذا المجال لا يزال محل دراسة وبحث، فإن الاهتمام المتزايد بتأثير الصوت في الصحة النفسية والعاطفية يعكس إدراكا أكبر لأهمية التعافي العصبي في عالم سريع الإيقاع. ولهذا يصف كثير من الأشخاص الجلسة بأنها تجربة تأملية عميقة تساعدهم على الشعور بمزيد من الحضور والسكينة والاتصال بالذات.

لماذا تعتقدين أن العلاج الصوتي يلقى هذا الاهتمام المتزايد اليوم؟

لأننا نعيش في عالم سريع الإيقاع ومليء بالمحفزات المستمرة. كثير من الناس يشعرون بأنهم منفصلون عن ذواتهم ويقضون معظم وقتهم في حالة دائمة من الانشغال والاستجابة للضغوط. "العلاج الصوتي" يمنحهم فرصة نادرة للتوقف للحظة، والتقاط الأنفاس، واستعادة التواصل مع أنفسهم. أعتقد أن ما يجذب الناس إليه هو بساطته وقدرته على توفير مساحة حقيقية للراحة وسط ضجيج الحياة اليومية.

"ماري الديب" Mari Aldib، ممارِسة "العلاج الصوتي" ومعلمة "يوغا الكونداليني"

ما الذي يختبره الناس عادة خلال الجلسة؟

لكل شخص تجربته الخاصة، وهذا ما يجعل العلاج الصوتي تجربة مميزة. فالبعض يشعر باسترخاء عميق، والبعض الآخر يختبر تحررا عاطفيا أو شعورا بالانفراج الداخلي، بينما يستمتع آخرون ببساطة بحالة من السلام والسكينة افتقدوها منذ فترة طويلة. ويخبرني الكثير من المشاركين أن أعظم هدية دوت الخليج الشعور بالسكينة، تلك اللحظة التي يستطيعون فيها الانفصال التام عن الضوضاء الخارجية والتواصل مع ذواتهم.

ما أبرز الفوائد التي يذكرها المشاركون بعد الجلسة؟

أكثر ما يلاحظه المشاركون هو الشعور بالهدوء وصفاء الذهن وتحسن جودة النوم والشعور بمزيد من التوازن الداخلي. أما بالنسبة إلي، فأكثر ما يلفت انتباهي هو ذلك الشعور بالخفة الذي يغادرون به الجلسة، وكأن الضجيج الذهني الذي يرافقهم يوميا قد خفّت حدته ولو لبعض الوقت.

هل يمكن أن يفيد "العلاج الصوتي" الرياضيين والأشخاص الذين يتبعون نمط حياة نشطا؟

بالتأكيد. فالاهتمام بالأداء البدني وحده لم يعد كافيا، إذ أصبح التعافي جزءا أساسيا من أي أسلوب حياة صحي. يمكن للعلاج الصوتي أن يدعم الاسترخاء، ويساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وتحسين النوم، وتعزيز صفاء الذهن. سواء كان الشخص يستعد لمنافسة رياضية أو يتعافى بعد مجهود بدني مكثف، فإن منح الجسم والعقل مساحة للتعافي يحمل قيمة كبيرة على المدى الطويل.

ماذا علمك "العلاج الصوتي" على المستوى الشخصي؟

علمني أن السكون ممارسة. غالبا ما نعتقد أن الشفاء يتحقق ببذل المزيد من الجهد. علمني "العلاج الصوتي" أن التعافي يحدث أحيانا عندما نتوقف، نستمع ونفسح المجال لأنفسنا.

"ماري الديب" Mari Aldib، ممارِسة "العلاج الصوتي" ومعلمة "يوغا الكونداليني"

علمني أن السكون ليس غيابا للحركة، بل ممارسة بحد ذاتها. فنحن غالبا ما نعتقد أن الشفاء والتعافي يتطلبان بذل المزيد من الجهد، بينما اكتشفت أن بعض أعمق لحظات التغيير تحدث عندما نتوقف، نصغي ونمنح أنفسنا مساحة للهدوء.

ماذا تقولين لشخص يخوض تجربة "العلاج الصوتي" للمرة الأولى؟

أن يأتي بعقل متفتح ومن دون توقعات مسبقة. ليس هناك ما يجب عليه فعله أو تحقيقه. كل ما يحتاج إليه هو أن يسمح لنفسه بالاسترخاء والاستماع والتواجد الكامل في اللحظة. جمال "العلاج الصوتي" يكمن في أن كل شخص يختبر التجربة بطريقة مختلفة، وغالبا ما يحصل على ما يحتاجه في تلك اللحظة تحديدا.

"ماري الديب" Mari Aldib، ممارِسة "العلاج الصوتي" ومعلمة "يوغا الكونداليني"

مع استمرار تطور مفهوم الصحة والعافية ليتجاوز حدود اللياقة البدنية والجمال، تتجه الأنظار بشكل متزايد نحو الممارسات التي تدعم صحة الجهاز العصبي، وتعزز التوازن النفسي والعاطفي. وفي هذا السياق، يبرز "العلاج الصوتي" بوصفه أحد أبرز توجهات العافية الحديثة، إذ يعكس تحولا أوسع في نظرتنا إلى التعافي، مدركين أن الصحة الحقيقية لا تقتصر على الجسد فحسب، بل تشمل العقل والروح أيضا.