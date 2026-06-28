بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 6.42 نقطة، أي نسبة 0.07 في المئة ليبلغ مستوى 8693.82 نقطة.
وتم تداول 237.9 مليون سهم عبر 16988 صفقة نقدية بقيمة 62 مليون دينار كويتي "201.7 مليون دولار".
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 91.37 نقطة، أي ما يعادل 1.05 في المئة ليبلغ مستوى 8834.29 نقطة من خلال تداول 142.6 مليون سهم عبر 9420 صفقة نقدية بقيمة 24.2 مليون دينار "78.7 مليون دولار".
وفقد مؤشر السوق الأول 11.30 نقطة، أو 0.12 في المئة، ليبلغ مستوى 9115.14 نقطة من خلال تداول 95.2 مليون سهم عبر 7568 صفقة بقيمة 37.7 مليون دينار "120.3 مليون دولار".. فيما كسب مؤشر /رئيسي 50/، 97.22 نقطة، أي ما يعادل واحدا في المئة ليبلغ مستوى 9772.06 نقطة من خلال تداول 119.1 مليون سهم عبر 6766 صفقة نقدية بقيمة 19.9 مليون دينار "64.7 مليون دولار".
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