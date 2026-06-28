كبسولة تشخيصية.. تُساعد في تحديد كيفية علاج نزيف الجهاز الهضمي العلوي

تصوري عزيزتي، أنكِ تعانين من نزيفٍ معدي حاد؛ تأخذكِ سيارة الأسعاف بسرعة للمستشفى، وفيما تتخبطين بين آلامٍ شديدة وخوفٍ من فقدان الحياة بسبب ذلك النزيف، يقدم لكِ الفريق المعالج كبسولة خاصة لمساعدتهم على تحديد الحالة الصحية وكيفية التعامل معها بسرعة وبالشكل المناسب.

هذه ليست أضغاث أحلام، بل باتت حقيقةً ساطعة، سطَرتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، لتكون بمثابة طوق نجاة للعديد من الأشخاص الذين قد يفقدون حياتهم جراء النزيف المعدي العلوي.

فقد أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية مؤخرًا، عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي، قادرةً على اكتشاف وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي سريعاً؛ ما يُقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق، ويُسرَع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.

تُعرف هذه التقنية باسم PillSense، وهي كبسولة تشخيصية يبتلعها المريض وتعتمدُ على تقنية امتصاص الضوء، لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي مباشرةً. وبعد ابتلاعها، تبثَ الكبسولة المعلومات لاسلكياً إلى مُستقبل خارجي يراقبه الأطباء، لتظهر النتائج خلال أقل من عشر دقائق، ما يتيح تحديد الحاجة للتدخل العاجل عبر التنظير الداخلي بسرعة وكفاءة. وتمنح هذه التقنية المرضى تجربةً أكثر راحة، من خلال تقليل الاعتماد على التنظير الداخلي، وغيرها من الإجراءات التشخيصية التقليدية التي قد لا يكون إجراؤها العاجل ضرورياً، إلى جانب تقليل فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وتمكين المرضى من الحصول على إجاباتٍ واضحة عن حالتهم الصحية في أقصر وقتٍ ممكن.

كما تدعم هذه التقنية، الأطباء في بيئات الطوارئ التي تتطلب سرعةً عالية في اتخاذ القرار، من خلال تخفيض زمن عدم اليقين التشخيصي، وتعزيز القدرة على تحديد أولويات الحالات الحرجة بثقة أكبر، ما يُسهم في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى. وعلى مستوى المنظومة الصحية، تُمثَل هذه الخطوة تحولاً في كيفية إدارة الحالات الطارئة، من خلال الانتقال إلى نموذجٍ قائم على اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات اللحظية، ما يُعزَز كفاءة استخدام الموارد، يُقلَل الضغط على أقسام الطوارئ، ويُسهم في تقديم رعايةٍ صحية أسرع وأكثر فعالية.

الدكتور مصطفى احمد شحاته استشاري الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية

أظهرت نتائج المرحلة التجريبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، قدرة هذه التقنية على دعم كوادر الرعاية السريرية، للتأكد من عدم الحاجة إلى إجراءٍ تدخلي عاجل في 86% من الحالات التي جرى تقييمها؛ إذ يحتاج معظم المرضى الذين يُشتبه بوجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي إلى تقييم سريع حين يصلون إلى أقسام الطوارئ، على الرغم من أن كثيراً من الحالات لا تستدعي تدخلاً عاجلاً عبر التنظير الداخلي، ما يعكس الأثر المباشر للتقنية في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

للتعرف أكثر على هذه التقنية، وتسليط الضوء على النزيف المعدي العلوي؛ كان لنا شرف اللقاء مع الدكتور مصطفى احمد شحاته، استشاري الجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إليكِ تفاصيله..

بدايةً، ما أسباب وأعراض نزيف الجهاز الهضمي العلوي؟ ما دوت الخليج العلاجات التي يتم تطبيقها عادةً؟

يحدثُ نزيف الجهاز الهضمي العلوي عادةً نتيجة عدة أسباب، من أهمها قرحة المعدة أو الاثني عشر، التهابات شديدة في بطانة المعدة، أو دوالي المريء خاصةً لدى مرضى الكبد. في بعض الحالات، قد تكون هذه المشكلة مرتبطةً باستخدام بعض الأدوية، مثل المُسكنات أو أدوية تخثَر الدم لفتراتٍ طويلة.

من ناحية الأعراض، أبرزها القيء الدموي أو خروج براز أسود اللون، إضافةً إلى الشعور بالدوخة أو التعب نتيجة فقدان الدم؛ وفي الحالات الشديدة قد يحدث هبوط في ضغط الدم أو تسارع في نبضات القلب.

أما بالنسبة للعلاج، فيعتمدُ على شدة الحالة والسبب. في البداية نُركَز على استقرار المريض وتعويض السوائل أو الدم إذا لزم الأمر. بعدها نستخدم أدوية تُقلَل من إفراز الحمض وتساعد على إيقاف النزيف، كذلك نحتاج إلى إجراء منظارٍ تشخيصي وعلاجي لإيقاف النزيف بشكلٍ مباشر.

ما الذي يُميَز تقنية PillSense عن وسائل التشخيص التقليدية المستخدمة، للكشف عن نزيف الجهاز الهضمي العلوي؟

PillSense دوت الخليج كبسولة تشخيصية صغيرة، يبتلعها المريض مثل أي كبسولة عادية. وبعد وصولها إلى المعدة، تبدأ في الكشف عن وجود أي آثارٍ للدم في الجهاز الهضمي العلوي، اعتماداً على تقنية امتصاص الضوء. ثم تُرسل الكبسولة هذه المعلومات لاسلكياً، وخلال أقل من عشر دقائق، إلى جهاز استقبال خارجي صغير يراقبهُ الفريق الطبي. وبذلك، يحصلُ الأطباء خلال دقائق معدودة على نتيجة واضحة، تساعدهم على معرفة ما إذا كان هناك نزيف، وتحديد الخطوة الأنسب للمريض، سواء كان ذلك تدخلاً عاجلاً عبر التنظير الداخلي أو اتباع مسار رعاية آخر أكثر ملاءمة.

كيف تُسهم هذه الكبسولة التشخيصية في تسريع اتخاذ القرار الطبي داخل أقسام الطوارئ؟

ما يُميّز كبسولة PillSense هو قدرتها على تقديم النتائج خلال أقل من 10 دقائق. ففي المسارات التقليدية، قد ينتظر المرضى ساعاتٍ للحصول على نتائج فحوصات الدم أو الخضوع للتنظير. أما الآن، فيمكننا طمأنة المرضى في وقتٍ مبكر، واتخاذ قراراتٍ أسرع بشأن حاجتهم إلى علاجٍ عاجل من عدمه. يُعدَ الكشف السريع مهماً، لأن النزيف في المعدة قد يتدهور بسرعة؛ وكلما تمَ تأكيد وجوده في وقتٍ مبكر، أمكن التدخل بشكلٍ أسرع وتثبيت حالة المريض، وهو ما قد يُحدث فرقاً حقيقياً في النتائج.

ومن ناحية أخرى، إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية، يمكن التعامل مع الحالة بناءً على ذلك واتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك الاطمئنان على استقرار الحالة ومتابعتها أو السماح بخروج المريض إذا كانت حالتهُ تسمح بذلك.

ما دوت الخليج الفئات الأكثر استفادة من هذه التقنية، وهل دوت الخليج مناسبة لجميع المرضى؟

تُستخدم كبسولة PillSense بشكلٍ أساسي مع المرضى الذين يُشتبه بوجود نزيف لديهم في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، مثل المرضى الذين يصلون وهم يعانون من تقيؤ الدم، أو خروج براز أسود اللون، أو الشعور بالدوخة مع انخفاض ضغط الدم. وفي كثيرٍ من هذه الحالات، لا يكون التشخيص واضحاً دائماً في البداية، لذلك فإن وجود تقنية تمنحنا إجابة سريعة يكون مفيداً للغاية.

إلى أي مدى يمكن أن تُقلَل التقنية من الحاجة إلى إجراء التنظير الداخلي بشكلٍ عاجل؟

خلال المرحلة التجريبية، وجدنا أن نحو 86% من المرضى لم يكونوا بحاجة إلى إجراءٍ تداخلي فوري. وبعبارة أخرى، تجنّب العديد من المرضى التنظير العاجل تماماً، أو كان بالإمكان تأجيله بأمان؛ وهذا أمرٌ مهم، لأنه يعني أننا لا نُخضع المرضى لإجراءاتٍ عاجلة غير ضرورية.

يحدث النزيف المعدي العلوي نتيجة تناول بعض الأدوية

ما حدود استخدام الكبسولة؟ هل هناك مرضى لا تُناسبهم هذه التقنية؟ وهل تعني النتيجة السلبية استبعاد النزيف تماماً؟

مثل أي أداةٍ تشخيصية أخرى، لا تُناسب كبسولة PillSense جميع المرضى؛ فهناك بعض المحاذير التي يجب مراعاتها قبل استخدامها. فعلى سبيل المثال، قد يكون بعض المرضى أكثر عرضةً لخطر احتباس الكبسولة، أي عدم مرورها بأمان عبر الجهاز الهضمي. كما أن الكبسولة لم تحصل بعد على الموافقة لاستخدامها لدى النساء الحوامل؛ ولضمان سلامة المرضى، يجب استكمال قائمة تحقق قبل إعطاء الكبسولة.

ورغم أن النتيجة السلبية تُقلَل بدرجةٍ كبيرة من احتمال وجود نزيف في الجهاز الهضمي، فإنها لا تستبعدهُ تماماً، إذ لا تزال هناك نسبةٌ تُقارب 5% لاحتمال الحصول على نتيجة سلبية خاطئة. لذلك، يبقى التقييم الشامل للمريض هو الأهم، ويشمل ذلك تقييم الأعراض، العلامات، الفحص السريري وتفسير نتائج الفحوصات المخبرية، إلى جانب نتائج الكبسولة.

كيف يمكن أن تُسهم هذه التقنية في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ وتحسين إدارة الموارد الصحية؟

من منظور قسم الطوارئ، تُعد هذه التقنية مفيدةً للغاية. فهي تُساعدنا على معرفة من يحتاج إلى تدخلٍ عاجل بسرعة كبيرة، وتمييز المرضى الذين يمكن متابعتهم دون إجراءاتٍ فورية، أو أولئك الذين يمكن السماح لهم بالخروج بأمان. وهذا ينعكس مباشرةً على انسيابية العمل في قسم الطوارئ ويُخفَف الضغط على النظام الصحي.

ما الخطوات المستقبلية لتوسيع استخدام هذه التقنية، أو إدخال ابتكارات مماثلة ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي؟

بعد المرحلة التجريبية، أصبحت كبسولة PillSense تُستخدم الآن مع حالاتٍ مختارة من المرضى في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهناك إمكانية لتوسيع نطاق استخدامها على مستوى أوسع في أبوظبي مستقبلاً.

كيف يعكس اعتماد هذه التقنية مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركزٍ عالمي للابتكار الصحي وتبنَي الحلول الطبية المتقدمة؟

يعكس إدخال هذه التقنية الرؤية الأوسع لدولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية. ففي أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، هناك تركيزٌ كبير على الابتكار واستخدام التقنيات المتقدمة لتحسين رعاية المرضى. ولا يقتصر الهدف على علاج المرضى، بل يمتدُ إلى تقديم الرعاية بشكلٍ أسرع وأكثر دقة، وبطريقةٍ أقل تدخلاً وأكثر راحة للمريض. ومن خلال تقنياتٍ مثل PillSense يمكننا اتخاذ القرارات بسرعةٍ أكبر، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في الحالات الطارئة. في الوقت ذاته، نحدَ من الحاجة إلى الإجراءات غير الضرورية، ما يُسهم في تحسين تجربة المريض بصورة عامة.