توقعات برج الجدي لشهر فبراير 2026: شهر كشف الحقائق

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجدي هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر فبراير تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر فبراير برج الجدي

يحمل فبراير 2026 لمولود برج الجدي طاقة عميقة تتعلق بالمال والعلاقات والثقة المتبادلة، إذ يبدأ الشهر بقمر مكتمل قوي في بيتك الثامن، بيت الموارد المشتركة والأسرار والتحولات الداخلية. هذا القمر سيفتح أمامك مرحلة تمتد آثارها لما يقارب ستة أشهر، وخلالها تطفو على السطح مشاعر أو قضايا كنت تفضل تجاهلها. قد تدرك فجأة حقائق مهمة تتعلق بإدارتك للمال، أو بدرجة اعتمادك على الآخرين، أو بطبيعة ارتباطك العاطفي بشريك حياتك.

الجانب المالي يحتل مساحة كبيرة من تفكيرك، حيث تبرز قضايا السداد أو القروض أو الضرائب. قد تضطر إلى إلغاء بعض الخطط أو تعديلها جذريًا، لأن اكتمال القمر يشير إلى نهايات ضرورية تمهد لبدايات أكثر وضوحًا. كما قد تنشأ نقاشات حساسة حول ثروة العائلة أو الميراث أو ممتلكات مشتركة، ما يتطلب منك هدوءًا وحكمة في التعامل مع التفاصيل القانونية والعاطفية.

في الوقت نفسه، تتحرك عدة كواكب في بيتك الثاني، بيت الدخل والقيمة الذاتية، لتؤكد على أن موضوع المال ليس عابرًا هذا الشهر. ستظهر فرص حقيقية للحصول على وظيفة جديدة أو بدء عمل حر أو استلام مستحقات مالية متأخرة. هذه الفترة ستكون واعدة جدًا للباحثين عن عمل، إذ تتكاثر الاتصالات والمقابلات، ويُفتح أمامك أكثر من باب مهني إذا أحسنت استغلال الوقت. ستكون أكثر تواصلًا مع الناس، وقد تجد نفسك في مواقف تتطلب التحدث أمام جمهور أو عرض أفكارك بوضوح.

رغم الإيجابيات، قد تواجه في النصف الأول من الشهر بعض المتاعب الصحية البسيطة، مثل اضطرابات الشهية أو التهاب الحلق، لكنها مؤقتة وستبدأ بالزوال بعد الأسبوع الثاني إذا اهتممت براحتك ونظامك الغذائي. وابتداء من الأسبوع الثالث، تنتقل الطاقة إلى بيتك الثالث، بيت الحركة اليومية والتواصل والسفر القصير، لتدخل مرحلة سريعة الإيقاع. ستتعدد المهام وتزداد الاجتماعات والمكالمات والتنقلات، وهو ما قد يخلق شعورًا بعدم الاستقرار إذا لم تضع خطة واضحة لإدارة وقتك.