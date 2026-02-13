الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجمعة، أنه متمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في العاشر من أيار المقبل، على الرغم من دعوات بعض الساسة لتأجيل التصويت.

البرلمان اللبناني: يجب إجراء الانتخابات في موعدها في 10 أيار

ويشير هؤلاء إلى أسباب مختلفة للتأجيل من بينها انعدام الأمن في الجنوب، حيث تشن إسرائيل غارات جوية تستهدف حزب الله.



وقال بري إنه "من غير الجائز أن نعيق، مع بداية عهد جديد، انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، وهو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".



وكان بري قد افتتح سجل الترشيحات للانتخابات وتقدم بأول طلب ترشيح عن دائرة صور- الزهراني في جنوب لبنان.



وأجرى لبنان آخر انتخابات برلمانية في أيار 2022، وهو اقتراع اتسم بانخفاض نسبة المشاركة وغضب شعبي عارم إزاء الانهيار المالي.



وحقق المرشحون الإصلاحيون الذين برزوا من حركة الاحتجاجات عام 2019 بعض المكاسب في الانتخابات، بينما فقد حزب الله الأغلبية البرلمانية.