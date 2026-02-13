نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع عند التسوية رغم تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 فبراير 2026 07:06 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الخميس، رغم قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار أو 2.71% لتبلغ عند التسوية 67.52 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.79 دولار أو 2.77% لتبلغ عند التسوية 62.84 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد ارتفعا عند التسوية في الجلسة الماضية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.87%، فيما صعد الخام الأمريكي بأكثر من 1%، إذ طغت مخاوف المستثمرين حيال ‌التوتر بين أمريكا وإيران على تأثير زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وصرح الرئيس ​ترامب يوم الثلاثاء بأنه يدرس ​إرسال حاملة طائرات ثانية إلى ​الشرق الأوسط إذا لم يتم التوصل إلى ‌اتفاق مع إيران، في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات.

وكان دبلوماسيون أمريكيون ​وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة الأسبوع الماضي في عمان. ولم يعلن بعد موعد ومكان الجولة التالية من المحادثات.

من جانبه، صرح ترامب بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بأنهما لم يتوصلا إلى قرار “محدد” حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بإيران، لكنه أكد على أن المفاوضات مع طهران ستستمر.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات أوبك الشهرية أمس الأربعاء، إبقاء المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.38 مليون برميل يومياً في العام الجاري، فيما توقعت نمو الطلب العالمي على الخام عند 1.34 مليون برميل يومياً لعام 2027.

