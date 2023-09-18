نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية برنامـج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن توفر فرص وظيفية للجنسين، طبية، صحية، إدارية وفرص ابتعاث وإيفاد في عدة تخصصات.، واشترط الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مجالات التوظيف:

– وظائف إدارية.

– وظائف صحية.

– وظائف طبية.

– ابتعاث.

– ايفاد.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/03/02هـ الموافق 2023/09/17م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/03/13هـ الموافق 2023/09/28م.

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فتح التقديم لشغل وظائف إدارية وصحية، لحملة

الثانوية فأعلى في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة - وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:- الثانوية.- الدبلوم.- البكالوريوس.- الماجستير فما فوق.

مجالات العمل:- وظائف إدارية.- وظائف سائقين.- وظائف صحية.- وظائف تمريض.- وظائف فنية.

أماكن العمل:- الرياض- جدة- المدينة المنورة- الدمام- جازان- وأخرى.



وفي وقت آخر، أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فتح التقديم لشغل وظائف قانونية وإدارية وصحية منها أكثر من 80 وظيفة لا تشترط خبرة، لحملة الدبلوم فأعلى

في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة - وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم.

- البكالوريوس.

- الماجستير فما فوق.

مجالات العمل:

- وظائف إدارية.

- وظائف قانونية.

- وظائف صحية.

- وظائف تمريض.

- وظائف طب الأسنان.

- وظائف أخرى متعددة

أماكن العمل:

- الرياض

- جدة

- المدينة المنورة

- مكة المكرمة

- القصيم.

- الدمام

- بيشة

- الجوف

- الأحساء

- أبها

- حائل

- حفر الباطن

- نجران

- القريات

- عرعر

- الطائف

- جازان، وغيرها من المناطق.