نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المواطن المصرى في مملكة البحرين" يطالب بمد فترة العمل الرسمية بالسفارة لتلقي توكيلات مرشح الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رامي لبيب علم الدين منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بمملكة البحرين، أنه بالإشارة إلى بدء إجراءات عمل توكيلات تفويض مرشح الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية لعام 2024، ومع توافد أعداد من الجالية المصرية، وحرصا علي المشاركة الانتخابية من أبناء الخارج في العملية الديمقراطية، ضرورة استمرار تلقي نماذج "تأييد طلب الترشيح" خلال العطلة الأسبوعية، بالإضافة إلى مواعيد العمل الرسمية خلال أيام عمل الأسبوع من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 1 ظهرًا، قسوة بالسفارات والقنصليات المصرية بالدول العربية.

وأوضح "علم الدين" أن المصري في الخارج حريص علي المشاركة في العرس الديمقراطي لاختيار من يمثله في منصب رئيس الجمهورية لمدة 6 أعوام تبدأ في 16 يناير 2024، ونظرا لمواعيد الدوام وبدأ الدراسة في الخارج، وارتفاع درجات الحرارة، فإن إلغاء حجز موعد مسبق مع مد العمل في الفترة المسائية سيساعد بنسبة كبيرة في زيادة أعداد المشاركين من الجالية المصرية في مملكة البحرين.

فيما أعرب منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج بمملكة البحرين، سعادته عن إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن الغاء رسوم نماذج "تأييد طلب الترشيح" لتكون بالمجان لجميع المرشحين لإنتخابات الرئاسة 2024.