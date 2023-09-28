نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 71 أكتوبر 2023.. شروط الحصول على دعم حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عدد من المواطنين السعوديين موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 71 أكتوبر 2023 وذلك للحصول على مستحقات الدفعة 71 من برنامج الدعم النقدي حساب المواطن لكي يوفر لهم الدخل الشهري لتحسين ظروف المعيشة.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 71 أكتوبر 2023 وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

موعد إيداع الدفعة 71 أكتوبر 2023 من برنامج حساب المواطن

حساب المواطن

ويستعد مسؤولو برنامج حساب المواطن لتحديد ميزانية لبدء عملية إيداع الدفعة 71 لشهر أكتوبر وسيتم الصرف يوم الثلاثاء الموافق 10 من أكتوبر 2023 كما هو مقرر لصرف دفعة حساب المواطن يوم 10 من كل شهر.

طرق التواصل مع حساب المواطن ومواعيد عمل البرنامج شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1445 هـ 8 خطوات لتقديم الاعتراض على نتائج حساب المواطن

شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن

ولكي تحصل على دعم برنامج حساب المواطن يجب أن ينطبق عليك عدد من الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية وجاءت الشروط على النحو التالي:

• يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

• يجب أن يكون المتقدم من الفئات محدودي الدخل.

• يجب على المتقدمين أن يكونوا غير مشتركين في أنظمة دعم اجتماعية أخرى غير حساب المواطن.

• ذوي الاعاقات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة.

• أن يكون المتقدم لا يمتلك المتقدم عقارات.

• إذا كان المتقدمة سيدة سعودية يجب أن تكون مطلقة أو أرملة.

• أن يكون المتقدم صاحب إقامة دائم بالمملكة ويستثنى من ذلك حاملي بطاقة التنقل.

• ألا يعمل المتقدم في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

• تمتع المتقدم بسيرة طيبة وسلوك حسن.

• ألا يتعدى الراتب الشهري للمتقدم الحد المانع لحساب المواطن.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

• الدخول عبر منصة وزارة الموارد البشرية.

• ثم الضغط على حساب المواطن.

• اختيار تسجيل جديد.

• بعد ذلك قم بملء كافة البيانات المطلوبة.

• ستصلك رسالة عبر هاتفك بها رمز التحقق قم بكتابته في المكان المناسب.

• قم بكتابة مستوى تعليمك والمعلومات الخاصة بحالتك الصحية والاجتماعية وكذلك قدرتك على العمل.

• أخيرا اضغط على إرسال الطلب.

ننشر لكم رقم برنامج حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم حساب المواطن يعلن خبر حزين لجميع المستفيدين بشأن الدعم الإضافي

شروط حساب المواطن الخاصة بالمرأة المتزوجة

ووضعت وزارة الموارد البشرية السعودية شروط لكي تحصل المرأة المتزوجة على دعم حساب المواطن وجاءت الشروط كالتالي:

• المرأة المتزوجة من رجل غير سعودي يمكنها التسجيل في حساب المواطن.

• المرأة التي هجرها زوجها قبل الزواج يمكنها الحصول على دعم حساب المواطن.

• زوجة الرجل السجين يمكنها الحصول على دعم حساب المواطن.

• زوجة الرجل الفاقد الأهلية تستحق التسجيل في دعم حساب المواطن.