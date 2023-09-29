نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بـ 4 مواجهات، ففي حائل يستضيف فريق الطائي نظيره النصر على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، فيما يلتقي فريق الحزم على ملعب نادي الحزم في الرس بنظيره التعاون، وفي الرياض على ملعب الملك فهد الدولي يستضيف فريق الفيحاء نظيره الاتحاد، وفي قمة الجولة يلتقي الهلال نظيره الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ السبت بإقامة 5 مباريات، تجمع فريق أبها بفريق الرياض على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وفي المواجهة الثانية يستضيف فريق الفتح نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يحل فريق الأخدود ضيفًا على الرائد، وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل في في جدة يحل الاتفاق ضيفًا على الاهلي، وفي ختام مباريات الجولة يستقبل فريق الخليج ضيفه ضمك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام