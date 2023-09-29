محافظ المجمعة يرعى حفل تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

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أحمد جودة - القاهرة - رعى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة - اليوم - حفل إدارة التعليم بالمحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق".

وكان في استقبال سموِّه مدير التعليم بالمحافظة يوسف بن عبداللطيف الملحم، وعدد من قيادات إدارة تعليم المجمعة، وذلك في مسرح الإدارة.

وأكد الملحم، أنّ الاحتفاء باليوم الوطني هو تعزيز للهوية الوطنية وبناء للشخصية السعودية الطموحة التي تعتز بماضيها وتعمل على رفعة بلادها في كل المجالات، وأن لنا أن نفخرَ بوطننا ومؤسس هذا الكيان العظيم وما وصل إليه من تقدم وتطور وازدهار، مثمنًا رعاية سمو محافظ المجمعة وتشريفه حفل الإدارة ومشاركته لأبنائه وبناته الطلبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ93.

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