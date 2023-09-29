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أحمد جودة - القاهرة - تحذير ثم ترحيل .. الجوازات السعودية



نبهت مصلحة الجوازات السعودية المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بضرورة الحذر في ارتكاب الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات مالية أو عقوبة السجن والترحيل النهائي، وذلك في اهتمام السلطات الحكومية السعودية على تحقيق الانضباط والالتزام داخل السعودية وفقًا لروية المملكة لخطة 2030.



الجوازات السعودية تنبه وتحدز، حيث تحرص السلطات السعودية على تنفيذ أعلى معدل للالتزام والدقة والانضباط داخل المملكة وذلك حسب توجيهات الأمير محمد بن سلمان والذي يستهدف الاعلاء من شأن السعودية في جميع المجالات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين.

عاجل.. الجوازات السعودية تحذر المقيمين بعقوبات مشددة جديدة.. ترحيل نهائي في حالة ارتكاب هذا الأمر

الجوازات السعودية.. تصدر عقوبات جديدة للمقيمين.. احذر:

تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن تحذيرات الجوازات السعودية المقيمين في حالة ارتكاب الأخطاء، عقوبات مالية وترحيل فوري، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.

الجوازات السعودية تحذر من توقيع عقوبة لصاحب العمل:

أصدرت مصلحة الجوازات السعودية عدة قرارات صارمة تخص صاحب العمل، حيث سيتم توقيع عقوبة لصاحب العمل إذا قام بتوظيف العمالة لحسابهم الخاص أو للغير، كما سيتم توقيع عقوبة وغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، والترحيل الفوري للوافدين الذين يقومون بذلك.

كما تصل العقوبة للسجن لمدة ستة أشهر للوافدين وبعد ذلك يصدر قرار بترحيلهم وعدم قدومهم إلى المملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات، جاء ذلك في الإعلان الصادر من إدارة الجوازات السعودية في المملكة حرصا منهم على تحقيق الدقة والانضباط.

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الجوازات السعودية.. تدعوا المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات:

خصصت إدارة الجوازات السعودية أرقام خاصة للشكاوي والبلاغ عن أي مخالفات خاصة بالإقامة، حيث وفرت الجوازات السعودية رقم 911 لمناطق مكة والرياض، بينما وفرت رقم 999 لجميع باقي المناطق داخل السعودية، كما وفرت تطبيق (كلنا أمن) للإبلاغ عن مخالفات وجرائم في المعلومات.

عاجل.. الجوازات السعودية تحذر المقيمين بعقوبات مشددة جديدة.. ترحيل نهائي في حالة ارتكاب هذا الأمر

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