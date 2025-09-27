الجوازات السعودية تحسم الجدل: تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد الانتهاء إلكترونيًا عبر أبشر ومقيم

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتلقى المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر استفسارات عديدة من المواطنين والمقيمين حول إجراءات السفر والإقامة، باعتبارها الجهة المخولة بتنظيم هذه العمليات . ومن أبرز الأسئلة التي تكررت في الآونة الأخيرة: هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهائها؟ وما المدة المسموح بها للتمديد؟ وفي رد رسمي عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أوضحت الجوازات السعودية أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة ممكن بالفعل، شريطة أن يكون المستفيد ما زال على سجل صاحب العمل، وأن يتم سداد الرسوم المطلوبة عبر خدمة "سداد"، وذلك من خلال منصتي أبشر أو مقيم هثحضف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأشيرة الخروج والعودة تعد واحدة من أهم الخدمات التي يحصل عليها المقيمون في السعودية. فهي الوثيقة الرسمية التي تسمح للعامل أو الموظف أو التابع بمغادرة المملكة لفترة مؤقتة، ثم العودة خلال مدة محددة. وتتنوع هذه التأشيرات إلى نوعين:

خروج وعودة مفردة: تسمح بالسفر مرة واحدة فقط، وتكون صلاحيتها غالبًا شهرين قابلة للتمديد.

خروج وعودة متعددة: تسمح بعدة سفرات خلال فترة محددة، وغالبًا ما تكون صلاحيتها أطول من المفردة.

ماذا يحدث إذا انتهت التأشيرة قبل العودة؟

من أكثر المواقف شيوعًا أن يتأخر المقيم أو أحد التابعين عن العودة في الموعد المحدد، سواء بسبب ظروف طارئة أو لأسباب خارجة عن الإرادة. في هذه الحالة، كانت الشكوك تحيط بما إذا كان التمديد متاحًا أم أن انتهاء التأشيرة يعني إلغاءها بشكل نهائي.

رد الجوازات جاء واضحًا:

التمديد متاح طالما أن الشخص ما زال مسجلًا على كفالة صاحب العمل.

يشترط سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.

يتم الإجراء عبر "أبشر" أو "مقيم"، مما يعني أن العملية لا تتطلب مراجعة الجوازات حضوريًا في معظم الحالات.

مدة تمديد تأشيرة الخروج والعودة

لم تحدد الجوازات مدة موحدة للتمديد، إذ إن الأمر يعتمد على نوع التأشيرة والمدة السابقة الممنوحة. لكن المعتاد أن يتم التمديد لفترات تتراوح بين شهر واحد حتى ثلاثة أشهر، ويمكن أن تكون أطول في حالات محددة يوافق عليها النظام.

ويجب الانتباه إلى أن التأخير عن تمديد التأشيرة بعد انتهائها قد يترتب عليه غرامات مالية أو منع من الدخول لفترات زمنية محددة، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد أمرًا بالغ الأهمية.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر

وفرت وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات خطوات بسيطة يمكن من خلالها تمديد التأشيرة إلكترونيًا:

الدخول إلى منصة أبشر بحساب صاحب العمل أو الفرد المسؤول.

اختيار خدمات الجوازات.

الضغط على خيار خدمات المكفولين.

اختيار تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

تحديد المقيم أو التابع المطلوب تمديد تأشيرته.

سداد الرسوم المقررة عبر خدمة سداد.

تأكيد الطلب، لتصدر التأشيرة إلكترونيًا بشكل فوري.

منصة مقيم.. بديل فعال لأصحاب الشركات

بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تمتلك عددًا كبيرًا من الموظفين، توفر منصة مقيم وسيلة أكثر شمولية لإدارة التأشيرات، حيث يمكن من خلالها إصدار وتمديد ومتابعة جميع تأشيرات العمالة المسجلة على الشركة، مما يوفر الوقت والجهد، ويجعل العملية أكثر تنظيمًا.

الرسوم المقررة لتمديد التأشيرة

الرسوم ليست موحدة لجميع الحالات، لكنها غالبًا تكون مقاربة للرسوم الأساسية عند إصدار التأشيرة لأول مرة. ويجري تحديد القيمة وفق المدة المطلوبة للتمديد وعدد المرات التي تم فيها تجديد التأشيرة سابقًا. وتُسدد هذه الرسوم حصريًا عبر خدمة سداد البنكية، ما يضمن سهولة الدفع وأمان العملية المالية.

حالات خاصة قد تواجه المقيمين

هناك بعض الحالات التي تستدعي انتباهًا خاصًا عند تمديد التأشيرة: