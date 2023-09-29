نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، اليوم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وكان في استقبالهم أمين عام المجمع عاطف بن إبراهيم العليان. وشاهد الوفد عرضًا مرئيًا يبرز دور المجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه، والاهتمام بإصدار الترجمات للمصحف الشريف لمختلف اللغات، كما اطلعوا على عدد من الإصدارات المختلفة والخاصة بالمصحف الشريف التي أنتجها المجمع، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن الخطوات التي يمر بها المصحف الشريف خلال إنتاجه وتدقيقه.

من جانبه، قدم وفد الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، للأمين العام للمجمع عددًا من الكتب العلمية مترجمة إلى اللغة العربية تضمنت "كتاب يروي تاريخ القرآن والمصاحف، ومجلة حج مسلمي روسيا السنوية المكرسة ليوميات الحجيج، وكتاب ذكريات عن الرحلة إلى مكة المكرمة للمشاركة في أعمال مؤتمر العالم الإسلامي، ومجلة منارة الإسلام المتخصصة في موضوعات المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية المنعقد في كازاخستان".

كما عرض الوفد كتابًا بعنوان مشروع التدقيق على المصحف الروسي المطبوع في سنة 1787م حيث يقدم هذا الكتاب شرحًا مفصلًا عن نوع الرواية التي كُتب بها هذا المصحف وهي رواية حفصٍ عن عاصم والامتيازات التي يمتلكها المصحف من نوع الرواية وما يتعلق برسم المصحف.

وفي نهاية الزيارة، قدم وفد الإدارة الدينية لمسلمي روسيا للأمين العام للمجمع هدية عبارة عن إعادة طبع المصحف الشريف الذي طبع لأول مرة في روسيا باللغة العربية وتعد هذه الطبعة هي أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريم في العالم التي أعدها المسلمون أنفسهم، ونسخًا من صحائف قرآن القرن الثاني للهجرة، كما أهدى الأمين العام للمجمع للوفد نسخة من المصحف الخاص، أحد إصدارات المجمع مرفقًا معه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الروسية.