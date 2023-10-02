نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد تنصح بارتداء نظارة شمس "تعرف علي حالة الطقس في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي حالة الطقس في جدة الان

يتميز مناخ المملكة العربية السعودية بأنه مناخ شبه جاف أو صحراوي جاف، حيث ترتفع درجات الحراره في فصل الصيف وتقل درجات الحراره في الليل نسبيا، ويوجد انخفاض شديد في سقوط الأمطار السنوية، فيما عدا منطقة عسير في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

حالة الطقس في جدة

حالة الطقس اليوم الاثنين في جدة

حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ستكون حالة الطقس في جدة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 حارًا ومشمسًا على المدينة، حيث سيكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 11 وسيكون هناك احتمال ضئيل جدًا لسقوط الأمطار، ودرجة الحرارة القصوى ستسجل 36 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

الظروف الجوية اليوم الاثنين في جدة

حسب توقعات حالة الطقس في جدة، سوف تهب رياح جنوبية غربية تبلغ سرعتها بين 15 إلى 16 كيلومترًا في الساعة على البلاد، مع احتمالية ضئيلة لهطول أمطار اليوم، وسيكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 11 في النهار و10 في الليل، وهذا مؤشر كبير، لذا من الضروري اتخاذ خطوات للحماية من الشمس.

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الرطوبة المتوقعة اليوم الاثنين في جدة

وفقًا لتوقعات حالة الطقس في جدة، فستكون الرطوبة المتوقعة يوم الاثنين نحو 62%، وهذا يعني أن الهواء سيكون مشبعًا ببخار الماء، مما قد يشعرك بالدفئ والتعب.

الرطوبة المتوقعة يوم الاثنين في جدة في الصباح ستكون 60%، والنهار نحو 62%، والليل نحو 60%.

حالة الطقس في جدة

نصائح للحماية من أشعة الشمس في جدة

حسب توقعات حالة الطقس في جدة، فاليوم سيكون يومًا مشمسًا وسيتجاوز مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الـ10، لذا ينبغي ارتداء واقي من الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى، وارتداء أيضًا قبعة للوقاية من الشمس، ويستحسن تقليل النشاط في الهواء الطلق في ساعات النهار، ويتوجب شرب ما يكفي من الماء طوال اليوم.

حالة الطقس في جدة

أوقات الصلاة غدًا في الرياض حسب حالة الطقس

ستكون صلاة الفجر الساعة 4:59، وستكون درجة الحرارة عند صلاة الفجر 30 درجة مئوية.

صلاة الشروق ستكون الساعة 6:14، وستكون درجة الحرارة عند صلاة الشروق 30 درجة مئوية.

صلاة الظهر ستكون الساعة 12:13، وستكون درجة الحرارة عند صلاة الظهر 36 درجة مئوية.

صلاة العصر ستكون الساعة 3:37، وستكون درجة الحرارة عند صلاة العصر 35 درجة مئوية.

صلاة المغرب ستكون الساعة 6:11، وستكون درجة الحرارة عند صلاة المغرب 34 درجة مئوية.

صلاة العشاء ستكون الساعة 7:40، وستكون درجة الحرارة عند صلاة العشاء 33 درجة مئوية.

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