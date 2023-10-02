نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة لعقارات الدولة توفر وظائف إدارية وقانونية بمدينة الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف إدارية وقانونية منها وظيفة لا تشترط الخبرة بمدينة الرياض.

الوظائف:

1- باحث.

2- كبير أخصائي المحفظة العقارية.

التفاصيل:

– درجة البكالوريوس في تخصص (القانون).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

الهدف الوظيفي

-تنفيذ أنشطة الإستشارات القانونية بما يتضمن تحديد ودراسة التغييرات في الأنظمة والتعليمات القانونية في المملكة والمشاركة في دراسة الطلبات الداخلية والخارجية وإجراء الدراسات القانونية ذات الصلة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

2- كبير أخصائي المحفظة العقارية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

-الهدف الوظيفي

مسؤولية الإشراف على أنشطة المحفظة العقارية بما يتضمن تطوير ارشادات وسياسات النظام والإشراف على عمليات الصيانة وضمان تلبية طلبات البيانات من الإدارات الداخلية في الهيئة ومراجعة التقارير.

الهيئة العامة لعقارات الدولة، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسمى الوظيفي:

- مدير فرع جدة.

هدف الوظيفة:

- يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية إدارة أنشطة إدارة الفرع بما يتضمن الإشراف على تنفيذ الخدمات العامة للفروع (الصيانة، النظافة، الأمن، توفير مستلزمات مكتبية، وغيرها) وضمان استقبال ومرافقة الزائرين والتنسيق مع إدارة المشتريات ومراجعة وتقييم الطلبات الإدارية من قبل الموظفين ومراجعة التقارير الدورية.

المهام المطلوبة الرئيسية بالشاغر:

- المساهمة في تطوير خطة عمل الإدارة العامة للفروع تماشيًا مع استراتيجية الهيئة.

- وضع خطة التشغيل لإدارة الفرع بما يتماشى مع خطة العمل للإدارة العامة للفروع والخطة الاستراتيجية لشؤون العقارات.

- التأكد من توصيل خطة الإدارة العامة للفروع الإستراتيجية جيدًا وأنها مفهومة على جميع المستويات.

- مساعدة المدير العام في وضع الميزانيات وتحديد الموارد.

- المشاركة في وضع السياسات بما يتوافق مع المتطلبات (القانونية، الداخلية، الخارجية).

- إدارة تطوير إدارة الفرع من العمليات والإجراءات والنماذج والأدوات التي تتوافق مع السياسات وتحديد احتياجات الأعمال من التشغيل الآلي بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

- التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بما في ذلك الإدارات/الإدارات العامة الأخرى، وكيانات القطاعين العام والخاص، والمقاولين، والمستشارين.

- متابعة ومعالجة القضايا/المشاكل التي تم تصعيدها مع المدير العام وضمان حلها في الوقت المناسب.

المستوى التعليمي المطلوب:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- +9 سنة من الخبرة ذات العلاقة.

عن الهيئة:

تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018 بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة".