انت الأن تتابع خبر وقت الاستعداد قادم45 يوما فقط...خالد الزعاق يحذر من تغيرات جذرية في اعتدال الليل والنهار وارتفاع درجات الحرارة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أفاد الدكتور خالد بن صالح الزعاق، خبير الأرصاد الجوية، بأنه متبقي 45 يومًا على وصول الشمس إلى خط الاستواء، الأمر الذي يؤدي إلى تساوي الليل والنهار واستقرار درجات الحرارة. وأوضح الزعاق أن هذه الظاهرة تعكس دورة الشمس السنوية، حيث تتحرك من الشمال إلى الجنوب والعكس، مشيرًا إلى أن الشمس تبدأ في 21 مارس رحلتها نحو مدار السرطان، وتصله في 21 يونيو، ثم تعود مرة أخرى نحو الجنوب صوب مدار الجدي.
وتابع الزعاق بيانه قائلًا إن الشمس
- قبل وصولها إلى مدار الجدي، تمر عبر خط الاستواء، وذلك بعد قطعها المسافة بينه وبين مدار السرطان خلال 90 يومًا، لافتًا إلى أن الشمس قد قطعت بالفعل نصف تلك المسافة. وأكد أن بقاء 45 يومًا فقط لهذا الحدث يعني حلول فترة تعادل الليل والنهار، حيث يستمر كل منهما لمدة 12 ساعة، بالإضافة إلى تحقيق اعتدال في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تتراوح بين 35 و25 درجة مئوية.
- هذه الظاهرة تعتبر من العلامات المهمة في دراسات الفلك وتأثيراتها المناخية على الأرض، حيث تلعب دورًا كبيرًا في التنبؤ بالتغيرات الجوية الطارئة وتساعد في تقديم نظرة أوضح للأنماط المناخية المستقبلية.