انت الأن تتابع خبر مفاجأة كروية في السعودية.. القادسية يعرض 10 ملايين دولار لضم نجم الإمارات داريو أوسوريو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعمل الأندية السعودية على تعزيز تشكيلاتها بلاعبين مرموقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أبدى نادي القادسية اهتمامًا بالتعاقد مع الجناح التشيلي داريو أوسوريو، اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا والمنضم حاليًا إلى صفوف نادي ميتيلاند الدنماركي.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي القادسية قدم عرضًا ماليًا يصل إلى 10 ملايين دولار لضم أوسوريو، في محاولة لتقوية خط الهجوم الخاص بهم. تعكس قيمة العرض حرص النادي السعودي على استقطاب مهارات أوسوريو التي تتسم بالتميز.

ولكن، نتيجة لذلك، بينت الأنباء أن إدارة نادي ميتيلاند لم تقبل بهذا العرض، مطالبةً بمبلغ يقارب الـ 15 مليون دولار لإتمام الصفقة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحديات أخرى تواجهها صفقة الانتقال، حيث لم يتفق اللاعب أوسوريو على شروط الراتب المقترحة من نادي القادسية والتي تبلغ 600 ألف دولار سنويًا، بينما يتقاضى حاليا 240 ألف دولار سنويًا من ناديه الدنماركي.

تشير هذه السعي الجاد من جانب نادي القادسية وكذلك العقبات التي تعترض سبيل حسم الصفقة إلى مدى تفاعل وديناميكية سوق الانتقالات في السعودية، وهو ما يعكس الطموح العالي للأندية السعودية في تقوية صفوفها بمواهب دولية استثنائية.