انت الأن تتابع خبر حالة الطقس القادمة تثير الحيرة..خالد الزعاق يكشف موعد نهاية الصيف الحار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور خالد بن صالح الزعاق، الخبير في مجال الأرصاد الجوية والعلوم الفلكية، عبر مقطع فيديو بثته قناة العربية السعودية، عن تقسيم فصل الصيف إلى ثلاث مراحل رئيسية: البداية، الشدة، والنهاية. وأوضح الزعاق أن الصيف ينطلق في شهر مايو، ويصل إلى قمة حدته خلال مربعانية القيظ.

وأضاف أن مرحلة الشدة، التي تعرف بـ"جمرة القيظ"، تبلغ ذروتها خلال الأشهر الحارة من يونيو ويوليو وأغسطس. وبيّن أن موسم الصيف يستمر حتى منتصف شهر سبتمبر، وهو الوقت الذي يبدأ فيه النجم الثاني من نجوم سهيل، مما يؤدي إلى تخفيف حدة الحرارة وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً.

هذا التصريح يؤكد على تأثيرات الظواهر الفلكية على الطقس، ويقدم فهمًا عميقًا لكيفية تطور وتغير المناخ في المنطقة خلال فصل الصيف. خبراء الطقس يعتمدون على هذه المعلومات لتقديم التوقعات الجوية ولمساعدة الناس على تحضير أنفسهم للتغيرات الموسمية المتوقعة.