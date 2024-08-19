انت الأن تتابع خبر فيديو: هل تحقق حلم سعود عبد الحميد؟ الشيخ يكشف تفاصيل الانتقال المرتقب لروما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الناقد الرياضي محمد الشيخ على الأنباء المتداولة حول انتقال سعود عبدالحميد، لاعب نادي الهلال السعودي، إلى نادي روما الإيطالي، وذلك عبر منشور على منصة إكس. وتساءل الشيخ في تغريدته عما إذا كان احتراف عبدالحميد في روما سيكون جادًا أم مجرد رحلة بتسهيلات، مصفًا الفكرة بأنها "هلامية".

وأضاف الشيخ أن نادي الهلال قدم عرضًا مغريًا للاعب بقيمة 20 مليون ريال سعودي سنويًا، مشيرًا إلى أن إدارة الهلال آخر من يعلم بالعروض المقدمة للاعبهم. هذه التصريحات تبين تعقيدات سوق الانتقالات والشائعات التي غالبًا ما تكون محل تكهنات وتفسيرات متعددة. دائمًا ما يتم التداول بأخبار الانتقالات الكبرى بحذر شديد من الأندية واللاعبين.