أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ويتهمها بتخريب وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:23 مساءً - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان، والتى أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأكد أبو الغيط أن هذه الهجمات تمثل خرقاً سافراً لكافة القوانين الدولية والإنسانية، محمّلاً إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في المنطقة.

واتهم إسرائيل بالسعي الحثيث إلى تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لنزع فتيل الأزمة.

وأوضح المتحدث الرسمي جمال رشدي أن استمرار هذه السياسات من شأنه إشعال الوضع في لبنان والمنطقة، وعرقلة أي تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار.

وجددت الجامعة العربية دعوتها للدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فوراً، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.