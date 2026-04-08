مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتطالب المجتمع الدولى بتدخل فوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 09:30 مساءً - تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات سلسلة الضربات والغارات الإسرائيلية السافرة التي استهدفت مناطق واسعة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وتعرب مصر عن استهجانها وإدانتها الكاملة لهذا العدوان الغاشم، وما يتضمنه من استهداف متعمد وممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنية التحتية، بما يمثل تعدياً سافراً على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وتؤكد مصر أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية فى لبنان، والتى تأتى بعد يوم واحد من اعلان الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار، تتعارض تماما مع الروح البناءة والإيجابية التى تولدت فى المنطقة عقب الإعلان عن وقف اطلاق النار، وتعكس نية مُبيتة لمحاولة افشال الجهود الدؤوبة التى تبذلها أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية، ومحاولة جديدة من اسرائيل لجر المنطقة لفوضى شاملة.

وتهيب مصر بكافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي المتهور والخطير لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وتجدد مصر دعمها وتضامنها الثابت للبنان الشقيق وتشدد على ضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لزعزعة أمنها أو تقويض مؤسساتها الوطنية.

وتنوه وزارة الخارجية أن السفارة المصرية فى بيروت على تواصل مع الجالية المصرية فى بيروت لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة، وتؤكد أن احوال الجالية مطمئنة حتى الان، ولم ترصد السفارة بلاغات عن إصابات لأبناء الجالية المصرية.