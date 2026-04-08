الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4812.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 19 مارس.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.4 بالمئة إلى 4841.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 76.48 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 3.2 بالمئة إلى 2020.57 دولار، وصعد البلاديوم 4.1 بالمئة إلى 1529.35 دولار.
