غارات إسرائيلية دامية.. الميدان اللبناني يشتعل رغم "اتفاق التهدئة الإيراني - الأمريكي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:23 مساءً - شهدت الساحة اللبنانية منذ فجر اليوم الأربعاء تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً واسع النطاق، استهدف مناطق متفرقة في الجنوب والبقاع، في تناقض واضح مع الأنباء المتداولة حول اتفاق وقف إطلاق نار إقليمي بين واشنطن وطهران يُفترض أن يشمل مختلف الجبهات.

وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من الضحايا، حيث قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 28 آخرون في غارة استهدفت مقهى شعبياً في مدينة صيدا خلال ساعات الليل، فيما قُتل أربعة أشخاص إثر استهداف سيارة إسعاف في بلدة القليلة فجر اليوم. كما أدى قصف استهدف سيارة في منطقة رأس العين جنوباً إلى سقوط قتيلين.

وامتد القصف ليطال البنية التحتية، إذ تعرض مبنى مستشفى «حيرام» في مدينة صور لأضرار جسيمة جراء الغارات، إضافة إلى تدمير مبنى في منطقة الشبريحا كان قد تلقى تهديدات مسبقة.

وفي مقابل هذا التصعيد، لم تُسجل أي عمليات إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي المحتلة منذ الإعلان غير الرسمي عن وقف إطلاق النار، ما يشير إلى التزام ميداني أحادي الجانب في ظل غياب وضوح سياسي.

ودعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث وعدم العودة الفورية إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، محذرة من مخاطر التوغل الإسرائيلي ومخلفات القصف، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة، ومطالبة بالالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على السلامة.

وعلى الصعيد السياسي، لا يزال الموقف الرسمي اللبناني يتسم بالحذر، إذ لم تصدر الحكومة برئاسة نواف سلام أي بيان يؤكد أو ينفي الانخراط في اتفاق الهدنة أو آليات تطبيقه على الأرض.

وتضع هذه التطورات لبنان في وضع بالغ الحساسية، حيث تتقدم العمليات العسكرية على المسار الدبلوماسي، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية ترجمة التعهدات الدولية إلى وقف فعلي للعمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية.