تعرف على موعد اختبارات شهر مايو وامتحانات آخر العام لصفوف النقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:23 مساءً - تستعد المديريات التعليمية والإدارات لامتحانات آخر العام لصفوف النقل وأيضا اختبار الشهر، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الشهر، ونهاية العام كالتالى:

- يبدأ امتحان شهر أبريل لصفوف النقل من 2 حتى 7 مايو المقبل.

- 11 مايو المقبل تبدأ امتحانات آخر العام لصفوف النقل فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع.

- 16 مايو تنطلق امتحانات آخر العام لصفوف النقل للمواد الأساسية وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

وبدأت المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني أو نهاية العام الدراسى، حيث تم تحديد مواصفة امتحان صفوف النقل فى المواد الدراسية، وتشكيل اللجان المسئولة عن وضع الأسئلة، بالإضافة إلى تحديد شكل الأسئلة بحيث تشمل جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الثاني حسب الوزن النسبى لكل مادة.