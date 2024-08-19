انت الأن تتابع خبر رسالة قاسية من وكيل سعود عبدالحميد بعد انتقاله إلى روما.. لا تتصارع مع خنزير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الأندية السعودية بجهود جادة لجذب محترفين عالميين في كرة القدم لتحسين تشكيلاتها، استعدادًا للمنافسات القادمة في دوري روشن، وأيضاً للتنافس على كأس الملك والبطولات الدولية. في هذا السياق، تحولت الأنظار إلى وكيل اللاعب سعود عبد الحميد، أحمد المعلم، الذي واجه انتقادات حادة بعد تسهيله انتقال عبد الحميد إلى نادي روما.

واشار مصدر إلى أن جماهير النادي السعودي تعتقد بأن المعلم كان الدافع الرئيسي وراء رحيل اللاعب، مما أدى إلى إثارة توترات واسعة. رداً على ذلك، نشر المعلم تعليقاً على حسابه الشخصي السابق على موقع X (تويتر سابقا) موضحاً: "لا تتصارع أبدًا مع خنزير. كلاكما تتسخان والخنزير يحب ذلك". ولم يشر المعلم صراحةً إلى أي شخص محدد، لكن التعليقات المباشرة استمرت في اتهامه بأنه المسؤول الأساسي عن هذه الخطوة.

هذا الوضع يعكس التوتر الحاصل في سوق الانتقالات ويسلط الضوء على الضغوطات التي يمكن أن ترافق اللاعبين وممثليهم. الأحداث تذكر بأن الانتقالات في عالم كرة القدم يمكن أن تكون مليئة بالعواطف والتحديات لجميع الأطراف المشاركة.