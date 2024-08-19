انت الأن تتابع خبر أمر ملكي صرف زيادة 500 ريال للعائل و200 للتابع في حساب المواطن.. الموارد البشرية توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم صدور أمر ملكي صرف زيادة 500 ريال للعائل 200 للتابع في حساب المواطن، ما أثار حالة واسعة من الجدل بالتزامن مع اقتراب موعد صرف دعم دفعة أغسطس 2024، والتي تعتبر الدفعة رقم 81 من تاريخ انطلاق البرنامج داخل المملكة العربية، ما جعل عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن حقيقة هذه الأنباء.

زيادة دعم حساب المواطن

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن برنامج حساب المواطن، أن تلك الأنباء المتداولة بخصوص زيادة دعم حساب المواطن، وصرف 500 ريال زيادة للعائل و200 ريال للتابع، هي أنباء غير صحيحة، ومجرد شائعات مغلوطة الهدف منها إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وطالبت وزارة الموارد البشرية، مواطني المملكة العربية، بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغلوطة، والتي هدفها هو إثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وأوضحت الوزارة أنه في حالة صدور أي أوامر ملكية بزيادة دعم حساب المواطن، أو صرف دعم إضافي للمستفيدين، سيتم إعلان القرار الرسمي ونشره عبر موقع وزارة الموارد البشرية وعبر حسابها على منصة إكس.

صرف دعم إضافي حساب المواطن

وكان ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين، أصدر قرار مع بداية السنة الميلادية الحالية 2024، بصرف دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن، وأكد ولي العهد أن التسجيل في حساب المواطن، متاح ومستمر حتى الآن، ويمكن التسجيل للحصول على دعم البرنامج بسهولة، من خلال الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وكتابة البيانات المطلوبة وإرفاق الأوراق والمستندات الرسمية.

حاسبة حساب المواطن

وأكدت إدارة برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لمستفيدي برنامج حساب المواطن، ممن تتوفر بهم كافة شروط الأهلية والاستحقاق، استعلام قيمة دعم حساب المواطن المستحقة، من خلال استخدام الحاسبة التقديرية للدعم، عبر اتباع الآتي:

أدخل على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

سجل الدخول في حساب المستفيد.

انقر على أيقونة الحاسبة التقديرية.

اكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة أحسب.

موعد صرف حساب المواطن سبتمبر 2024