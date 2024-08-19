انت الأن تتابع خبر بن نافل يوجه رساله للجماهير بعد فوز الهلال بكأس السوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه محمد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي رسالة إلى جماهيرة،وذلك عبر حسابه على منصة التواصل الإجتماعي X قائلاً: كأس الدرعية للسوبر السعودي مجد جديد يضيف به الهلال البطولة ٧٠ في خزائن الذهب،عمق التاريخ يصافح الهلال في أبها مجدداً.

وتابع ألف مبروك لجماهيرنا و أبطالنا بداية موسم نستهله بالذهب،وأضاف خطوة أولى في بداية مشوار الموسم،المرجو فيه إستمرار تكاتف جماهيرنا مع أبطالنا ودعم كل فرد ضمن المجموعة لمواصلة رحلة الأمجاد.

وكان نادي الهلال السعودي قد توج بلقب السوبر السعودي للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد الفوز الكبير على غريمه التقليدي نادي النصر بنتيجة ١/٤،وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء السبت الماضي.

وهذه بداية حماسية وقوية لنادي الهلال الذي يسيطر على البطولات المحلية من الموسم الماضي،كما أن أبناء المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس يسعون هذا العام لتحقيق المزيد من البطولات ومواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأت في العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي يشارك هذا العام في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة بمشاركة ٣٢ فريق.