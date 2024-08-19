تراجع في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤

انت الأن تتابع خبرتراجع في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم أمام بعض العملات الأجنبية،ولكن هو تراجع بسيط لا يؤثر بشئ كبير في سعر صرف العملات،ومع ذلك التراجع يظل الريال السعودي متماسك بقوة ويحقق تعاملات جيدة أمام كافة العملات،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين ١٩ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٤٥٥٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٦٥٢٧٣

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٨٦٧٩٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥١١٥٣ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٢٢٢ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٦٦٩٢. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٧٢ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٥٥٩. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١١٢٧. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٥٣٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٧٦٩٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٨٧٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٨٥٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٥٧٨. ريال سعودي.