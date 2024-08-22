الذ من المطاعم .. أسرار وخطوات طباخة اللحم المندي على الطريقة السعودية الذ من المطاعم

انت الأن تتابع خبر الذ من المطاعم .. أسرار وخطوات طباخة اللحم المندي على الطريقة السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما هو متعارف عليه تعد اللحمة المندي من اشهر الطبخات الوطن العربي وخاصة السعودية حيث ستناول في هذا التقرير أسرار وطرق عمل اللحمة المندي بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ في كل ارجاء الوطن العربي .

أولا تعرف على أسرار ومكونات عمل اللحمة المندي على الطريقة السعودية

المكوّنات

4 افراد كيلو لحمة ضاني

م ملح فلفل اسو

م بهارات لحمة

م 7 بهارات

م كاري

م كركم

م ثوم وبصل بودرة

م بابريكا

2 م صويا صوص

2 م زيت زيتون

3 كوب أرز بسمتي مغسول

بصله مفرومه

ورق لوري

حبهان ومستكه وقرنفل

2 عود قرفة خشب

1 فلفل حار

م ك صلصه

مكسرات متحمر اختياري

الأن تعرف على الخطوات لعمل اللحمة المندي :

في البداية وعشان الحصول على طبق شهي ومتميز في عيد الفطر المبارك والذي يحل علينا يوم غدا الاربعاء في البداية نتبل اللحمة بالبهارات (الفلفل الأسود الملح وثوم بودرة والبصل البودرة والبابريكا كاري كركم ٧بهارت و بهارات اللحمة) والزيت الزيتون وصوص الصويا .

طريقة قلي البصل والحصول على مذاق متميز

نشوح البصله في زيت ونضيف ليها نفس بهارات التتبيله + ورق لوري وحبهان ومستكه وقرنفل وقرفة ومعلقة صلصة ونضيف الأرز ونضيف المياه يادوب تغطي الأرز ب سم لانه هينزل عليه من صوص اللحمة والفلفل الحار ورق فويل نغطي بيه الأرز ونخرمه بسكينه وعليه ورق زبده ونخرمه ونرص اللحمة وعليها ورق زبده وررق فويل

تنور مدفون في الأرض