أخبار اليمن : صنعاء تحذّر الدول الأوروبية

صنعاء تحذّر الدول الأوروبيةعلّقت وزارة الخارجية والمغتربين على القرارات التي اتخذها مجلس أوروبا مؤخراً ولا سيما تعديل مهام عمليتي الاتحاد الأوروبي البحريتين "أسبيدس وأتالانتا".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن حماية الطرق البحرية وحركة التجارة الدولية لا يتحقق من خلال عسكرة البحار والمحيطات أو تكثيف التواجد العسكري الأجنبي فيها، وإنما بمعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تهديدها.

وأشارت إلى أن العدوان الأمريكي، الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران ودول المنطقة، هو الذي يهددّ الملاحة الدولية وحركة التجارة الدولية وانعكس سلباً على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والتأمين البحري.

وأوضح البيان أن حماية حرية الملاحة في البحار والمضائق مسؤولية الدول المشاطئة لها، وأن التواجد الأجنبي في البحار والمضائق وعسكرتها لن يساهم إلا في مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، لافتًا إلى أن التجارب الفاشلة ينبغي التخلي عنها واستخلاص الدروس والعبر منها وليس الاستمرار فيها وتعزيزها.

ودعت وزارة الخارجية الدول الأوروبية إلى عدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران ودول المنطقة والذي يحاول المجرم ترامب توريطها في هذه الحرب.

ولفت البيان إلى أن أوروبا ينبغي أن تعي بأن أمريكا فشلت في تحقيق أهداف عدوانها على الجمهورية الإسلامية في إيران وتكبّدت خسائر فادحة وآخرها المجزرة التي لحق بطائراتها هناك، كما أن انخراط أوروبا في العدوان سيكون له ارتدادات على وضعها الداخلي كما حصل في أمريكا من مظاهرات وإقالات لعدد من المسؤولين في حين أن أوروبا في غنى عن خوض معركة ليست معركتها وستنعكس سلباً عليها.