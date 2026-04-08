روسيا والصين تحبطان مشروع قرار لفتح مضيق هرمز
أحبطت روسيا والصين، اليوم، قراراً اقترحته البحرين في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية.
وينصّ المقترح البحريني الأولي على تخويل الدول استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهو مصطلح أممي يشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر مضيق هرمز وردع أي محاولات لإغلاقه.
غير أن المقترح عُدِّل بعد أن أعربت روسيا والصين وفرنسا، وهي جميعها دول تتمتع بحق النقض "الفيتو"، عن معارضتها للموافقة على استخدام القوة، فتم حذف جميع الإشارات إلى العمل الهجومي، على أن يُجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة".
وعلى الرغم من ذلك، عارضت روسيا والصين القرار وصوتتا ضده، في حين امتنع عضوان في المجلس عن التصويت، مقابل 11 صوتاً لمصلحته.
وحتى في حال اعتماده، من المستبعد أن يكون للقرار أي تأثير على الحرب في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تصعيد أمريكا وإسرائيل عدوانهما على إيران.
ويأتي هذا قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإيران لفتح مضيق هرمز، مهدداً بـ"إزالة حضارة" من بعده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : روسيا والصين تحبطان مشروع قرار لفتح مضيق هرمز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.