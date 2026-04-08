الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بذريعة "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأنه خلال فترة الإغلاق تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ.
ويأتي ذلك عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، مساء أمس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، ضمن سلسلة اقتحامات نفذها للمسجد، في سياق سياسة تصعيدية تجاه المسجد.
وتستغل سلطات الاحتلال ذريعة حالة الطوارئ لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.
وتحذر جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات.
