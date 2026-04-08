أخبار اليمن : 1530 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

1530 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتوصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، إلى 1530 شهيدا، و4812 مصابا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي سواء على مناطق الجنوب أو الشرق والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت عقب استشهاد وإصابة العشرات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث بلغ عدد الشهداء 1530، والمصابين 4812.
ويأتي ذلك في ظل تكثيف طيران العدوان الإسرائيلي غاراته اليوم على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني، وسط أضرار واسعة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان قد كشف عن تسجيله أكثر من مليون و100 ألف نازح جراء العدوان في ظل استمرار تصاعد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
