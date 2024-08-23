انت الأن تتابع خبر بعد التحديث تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 وطرق الاستعلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تحديث هام يتعلق بموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024. في إطار جهودها لتحسين خدماتها وتوحيد مواعيد الصرف، أكدت المؤسسة أن الرواتب سيتم إيداعها في الأول من كل شهر ميلادي، بدءا من سبتمبر 2024.

يأتي هذا الإجراء تنفيذا للتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين ويهدف إلى تحقيق استقرار وتوحيد في مواعيد صرف المعاشات والمنافع التأمينية لجميع المستفيدين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024

وفقا للتحديث الجديد، سيتم إيداع رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 في حساباتهم يوم الأحد، الأول من سبتمبر 2024، والذي يتزامن مع 28 صفر 1446 هـ. وقد تم تغيير موعد صرف الرواتب من اليوم الخامس والعشرين من كل شهر إلى الأول من كل شهر ميلادي، وذلك لتوحيد مواعيد الصرف في كافة القطاعات.

هذا التغيير يهدف إلى تسهيل عملية التخطيط المالي للمتقاعدين وتحسين تنظيم صرف الرواتب، وهو جزء من جهود المؤسسة لتوفير خدمات أكثر انتظاما وشفافية. ومع ذلك، قد يتغير موعد الصرف في حال تزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، حيث قد يتم تأجيله أو تقديمه يوما واحدا وفقا للظروف.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

تسهيلا على المستفيدين، توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي يمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم وموعد صرفها باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك.

تسجيل الدخول إلى حساب المتقاعد: أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك للوصول إلى حسابك الشخصي.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية: ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع.

اختيار "استعلام راتب المتقاعد": من الخيارات المتاحة، اختر خدمة الاستعلام عن راتب المتقاعد.

إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال المعلومات الشخصية بدقة، مثل رقم الهوية أو رقم الحساب.

الضغط على "استعلام": بعد إدخال البيانات، اضغط على زر الاستعلام لعرض تفاصيل الراتب.

ستظهر لك بعد ذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب الشهري وموعد صرف الدفعة، مما يساعدك على التخطيط المالي بشكل أفضل.