عاجل.. مكة والطائف تشهدان عودة الأمطار والبروق والرياح الهابطة مساء اليوم.. وهل يستمر هطول الأمطار !

انت الأن تتابع خبرعاجل.. مكة والطائف تشهدان عودة الأمطار والبروق والرياح الهابطة مساء اليوم.. وهل يستمر هطول الأمطار ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشير التوقعات الجديدة للأرصاد الجوية إلى تحسن ملحوظ في فرص هطول الأمطار على منطقتي الطائف ومكة المكرمة، بما في ذلك المشاعر المقدسة، حيث من المتوقع أن تزداد هذه الفرص تدريجيًا خلال الساعات المقبلة.
وفقاً لموقع "طقس العرب"
- من المنتظر أن تشهد هاتين المنطقتين تأثرًا بالرطوبة المتدفقة في طبقات الجو العليا، الأمر الذي سيسهم في تكون سحب ركامية ممتدة؛
- ومن المتوقع أن تبدأ الزخات الرعدية من المطر بالهطول مساء وليل اليوم الخميس، وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان، مصحوبة بزخات من البرد.
- واضاف الموقع أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح السطحية التي يمكن أن تثير الغبار والأتربة قبل وأثناء الأمطار. كما حذر الموقع من الآثار المحتملة للحالة الجوية الماطرة، بما في ذلك شدة العواصف الرعدية والصواعق، والتي قد تؤدي إلى جريان الأودية والسيول بسبب غزارة الأمطار
- ، إضافة إلى شدة الرياح الهابطة التي قد تتسبب في حدوث عواصف ترابية محلية. تٌعد هذه الأحوال الجوية جزءًا من التغيرات الموسمية التي تشهدها المنطقة، ويُنصح السكان والزوار بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي مخاطر محتملة.