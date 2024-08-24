انت الأن تتابع خبر الجو هيقلب.. لن تصدق كيف ستكون حالة الطقس غداً السبت 24 أغسطس والأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد أغلب المناطق في مصر يوم السبت طقسًا حارًا ورطبًا خلال النهار، مع بلوغ الحرارة ذروتها في جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تميل الأجواء للبرودة الرطبة ليلاً. وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع الملحوظ في نسبة الرطوبة يعزز الشعور بحرارة الطقس، رغم كون درجات الحرارة ضمن المعدلات الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، نبهت الهيئة من تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والمحاذية للمسطحات المائية، خاصةً المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية ومدن القناة.

فيما تستعد بعض المناطق مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل لاحتمال سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، مع نشاط ملحوظ للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

أما عن حالة الملاحة، فقد أفادت الهيئة بأن الظروف الجوية مواتية لممارسة الأنشطة البحرية والصيد بالبحر المتوسط حيث تتراوح حركة الأمواج بين خفيفة إلى معتدلة، وكذلك في البحر الأحمر مع ارتفاع أمواج يصل حتى 2 متر.

وتناولت الهيئة أيضًا درجات الحرارة المتوقعة للقاهرة الكبرى حيث ستتراوح بين العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. في حين تشهد مدينتي الإسكندرية ومطروح درجات حرارة أقل قليلاً. ويلاحظ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في المدن الصحراوية كسوهاج وقنا وأسوان التي تشهد درجات حرارة مرتفعة تصل إلى العظمى 44 درجة.

هذه الأجواء التي تشهدها البلاد تبقى تحت متابعة مستمرة من هيئة الأرصاد الجوية لرصد أي تغيرات قد تؤثر على الأحوال المناخية بما يمكن المواطنين والجهات المعنية من اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه التحديات الجوية.