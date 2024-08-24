انت الأن تتابع خبر عاجل السعودية.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على هذه المناطق والأرصاد تحذر من حالة الطقس والقلق يتزايد بين المواطنين ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرات حمراء بشأن أحوال جوية قاسية من المتوقع أن تضرب عدة مناطق في المملكة، بما في ذلك أمطار غزيرة وصواعق ورياح شديدة.

وصرح المركز بأن هذه الأحوال ستؤثر بشكل خاص على مناطق مكة المكرمة، الباحة، والمدينة المنورة، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار من يوم الجمعة 23 أغسطس 2024 حتى السبت 24 أغسطس 2024.

في مكة المكرمة، يُتوقع أن تبدأ الأمطار الغزيرة في منطقة الليث من الساعة 13:00 يوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 01:00 من صباح اليوم التالي.

أما في منطقة الباحة، فستبدأ الأمطار من ظهر يوم الجمعة وتستمر حتى وقت مماثل صباح السبت، مع تأثيرات محتملة تشمل تساقط البرد وجريان السيول.

كما أن المدينة المنورة ستشهد أمطار غزيرة تبدأ من ظهر الجمعة وتنتهي في المساء نفس اليوم.المركز الوطني للأرصاد دعا السلطات والمواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات والاستعداد لهذه الظروف الجوية الصعبة لضمان سلامة الجميع. كما أشار إلى توقعات بأمطار متفاوتة الشدة في مناطق أخرى مثل نجران وجازان، وعسير اليوم الجمعة.

في نفس السياق، سجلت درجات الحرارة العالية في القيصومة وعرعر بواقع 46 درجة مئوية وفي المدينة المنورة والدمام والأحساء بواقع 45 درجة مئوية. وتشهد هذه الظواهر الجوية قلقا متزايدا بين السكان في ظل التغيرات المناخية الملحوظة.