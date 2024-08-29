انت الأن تتابع خبر المركز الوطني للأرصاد يحذر…أمطار رعدية غزيرة على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عدة تحذيرات بشأن الحالة الجوية،حيث تتعرض مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لموجة كبيرة من الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول المصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة،كما تتعرض منطقتي حائل وتبوك إلى هطول الأمطار المتوسطة إلى خفيفة،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٢ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الرياض: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٣ ودرجة الرطوبة ٢٠.

جدة: العظمى ٣٨ ودرجة الرطوبة ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٤٦ والصغرى ٣٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

أبها: العظمى ٢٨ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٩٥.

تبوك: العظمى ٤١ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٦٥.

بريدة: العظمى ٤٤ والصغرى ٢٩ ودرجة الرطوبة ٢٥.

حائل: العظمى ٤١ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الباحة: العظمى ٢٥ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر: العظمى ٤١ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٥٠.

سكاكا: العظمى ٤٢ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.

جازان: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٠.

نجران: العظمى ٣٩ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٧٠.