انت الأن تتابع خبر علاج جيني باستخدام تقنية التعديل الوراثي يتصدى لمرض الثلاسيميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد أنيميا البحر المتوسط "الثلاسيميا" من الأمراض الجينية التي تهدد الحياة ، إذ يحتاج المصاب إلى نقل الدم الدوري للمحافظة على حياته ، وقد عملت العديد من المراكز البحثية على إيجاد علاج لهذا المرض الجيني الخطير من ضمنها "مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض" والتي تمكنت من تقديم العلاج الجيني "كاسكيفي" باستخدام تقنية التعديل الوراثي كرسبر لمريض يبلغ من العمر 13 عاماً ويعاني من أنيميا البحر الأبيض المتوسط "الثلاسيميا الكبرى" مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة.

وبمتابعة حالة المريض وخروجه من المستشفى

بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء فقد أثبت هذا العلاج فعاليته ، لذلك وحسب التفاصيل فإن الأيام المقبلة ستشهد إجراء مثل هذا العلاج الجيني لعدد آخر من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية ، وأنيميا البحر المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

نبذة عن مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض

تم افتتاح مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض