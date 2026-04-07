نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:10 صباحاً - دوت الخليج_ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بأن يكون يوم الاثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

تشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى موظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.