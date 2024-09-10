تعرف على شروط السعودية الجديدة لإصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني؟

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الأسئلة التي طالما طرحت من قبل أبناء السودان بشان الإقامة في المملكة العربية السعودية ولعل من اهم هذه الأسئلة ما هي شروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني؟ وما هي خطوات إصدار تأشيرة زيارة عائلية لأسرة مقيم سوداني في السعودية؟ ، حيث يرغب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية من السودانيين بالتعرف على الشروط اللازمة من أجل إصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني.

تعرف شروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني

نتعرف من خلال ما يلي على كافة شروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل:

يجب أن يكون المقيم السوداني حاصل على إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الزائر متزوج من المقيم السوداني أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

يجب أن يكون الزائر من أحد مواطني الدولة العربية أو من دول أخرى تسمح المملكة العربية السعودية بدخول مواطنيها إليها.

يجب أن يكون الزائر حاصل على جواز سفر ساري المفعول.

ما هي خطوات إصدار تأشيرة زيارة عائلية لأسرة مقيم سوداني

في إطار التعرف على كافة شروط اصدار تأشيرة زيارة للجواز السوداني، نتعرف من خلال ما يلي على جميع خطوات إصدار تأشيرة زيارة عائلية لأسرة مقيم سوداني في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني مفصل:

قم بتسجيل الدخول بشكل مباشر إلى منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية السعودية "من هنا".

اختر خدمات الزوار.

ثم قم باختيار خدمات المواطنين كذلك.

اختر من خلال القائمة أيقونة "مقيم".

ثم قم بالضغط على طلب زيارة عائلية للمقيمين.

قم بعد ذلك بملء كافة البيانات المطلوبة بما فيها بيانات الأسرة المراد زيارتها.

قم بدفع جميع الرسوم المطلوبة.

انتظر الرد على الطلب، والذي يحتاج في العادة من يوم إلى ثلاثة أيام.

كم تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة السعودية

نتعرف من خلال ما يلي على كافة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية بشكل تفصيلي: