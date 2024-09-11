انت الأن تتابع خبر بعد 16 عام "المياه الوطنية" تستكمل مشروع الصرف الصحي بدومة الجندل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت شركة المياه الوطنية استكمال مشروع الصرف الصحي بعد 16 عام من إنشاء المرحلة الأولى للمشروع ، وقد أعلنت الشركة عن طرح استكمال منظومة الخدمات للصرف الصحي بدومة الجندل ، إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

استكمال مشروع الصرف الصحي بدومة الجندل